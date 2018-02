Cyklostezka propojí Plzeň se Starým Plzencem, hotová by mohla být letos

Start stavby stezky předznamenalo rozhodnutí zastupitelů Plzně o přijetí dotace od Plzeňského kraje. Ten na vybudování úseku z Plzně do Starého Plzence poslal bezmála čtyři miliony korun.

„Je to akce, kterou chystáme už téměř dva roky. Původně byla ve hře jenom ta naše část z Koterova po dálniční most. Ale řekli jsme si, že plán bude mít mnohem větší smysl, pokud se propojí Plzeň se Starým Plzencem. Začali jsme proto jednat s jeho starostkou a projekt se rozběhl,“ vysvětlil zástupce starosty Plzně-Slovan Jan Fluxa.

Ten tvrdí, že příprava byla komplikovanější, aby projekt splnil podmínky pro získání významné evropské dotace. „Mělo by to být zhruba 90 procent nákladů. Dotace by tak mohla dělat přibližně 21 milionů,“ řekl.

Se zahájením samotné stavby se podle Fluxy čeká na rozhodnutí o přidělení evropské dotace. „Bylo nám slibováno už na konci minulého roku. Teď máme zprávy, že dorazí během února nebo března. Pak by hned začala soutěž na dodavatele a po ní by se začalo stavět,“ konstatoval.

Místostarosta předpokládá, že letos bude cyklostezka z Plzně do Starého Plzence hotová. „Doba výstavby je asi půl roku.“

Stezka bude představovat první úsek trasy k Padrťským rybníkům v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy. „Ale pro nás se jedná i o cestu, po které by mohli lidé jezdit do Plzně do práce a měli alternativu k automobilové dopravě,“ řekl Fluxa.

Přes tři kilometry dlouhá cyklostezka Koterov - Starý Plzenec využije nivu řeky Úslavy, kde je rovinatý terén.

Města a obce připravují trasu až k Padrťským rybníkům

Města a obce na trase od Starého Plzence do Spáleného Poříčí připravují trasu dál do jižních Brd k Padrťským rybníkům. Cyklisté mají podle dosavadních plánů po této stezce začít jezdit nejpozději do tří let.

„Koordinujeme to druhým rokem. Zástupci obcí dostali úkoly, kdo co má připravit,“ prohlásil náměstek hejtmana pro dopravu, starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek.

Ten věří, že do tří let se po kompletní trase do Brd bude jezdit. „Pokud budu mluvit za Spálené Poříčí, které má na starost velkou část trasy, tak je to reálné. Chybí nám jen jeden pozemek. Projektujeme naplno a rádi bychom už letos část trasy udělali,“ sdělil Čížek.

Po propojení stezek dojedou cyklisté z Prahy až do Plzně

Upozornil, že pokud se někde objeví problém, může Plzeňský kraj nasadit na řešení svého cyklokoordinátora. „Může pomáhat například s vyřízením stavebního povolení nebo čímkoliv dalším,“ řekl.

Náměstek hejtmana se neobává, že ambiciózní projekt zkrachuje například kvůli nemožnosti získat nějaký pozemek nebo pro nedostatek financí. „V posledních letech peníze na cyklostezky byly a každý rok na ně stát peníze dává,“ konstatoval.

Zástupci Středočeského kraje loni slibovali, že se postarají o vybudování systému cyklostezek ve své části CHKO Brdy. Tvrdili, že po propojení se stezkami z Plzeňského kraje by bylo možné v Praze sednout na kolo a dojet do Plzně.