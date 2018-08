Po sto letech prochází katedrála velkou opravou, zmizí i šrámy z války

Na některých místech uvnitř stojí lešení, restaurátoři rozebírají vybavení včetně oltářů a lavic, začíná se pracovat na čištění stěn.

„Musí se zpevnit tato freska, protože se zajišťuje statika kůru a teprve potom na něm mohou začít stavební práce,“ vysvětluje pár metrů za vchodem do chrámu Iva Fictumová z plzeňského biskupství.

Lidé z Agentury Jan Zrzavý, která rekonstrukci zajišťuje, postupně vybavení interiéru rozebírají a odvážejí. „Do ateliérů na různá místa, převážně do Prahy,“ uvádí Lenka Langpaulová z agentury.

Zvláště citlivě pečují restaurátoři o Plzeňskou Madonu. „Protože to je záležitost vysoce duchovní, tak se k ní přistupuje ještě z jiného pohledu než k ostatním předmětům,“ vysvětluje zástupkyně agentury.

Restaurování se dotkne celého interiéru chrámu. „Demontujeme věci, které tady jsou, uděláme na nich průzkumy. Ty se budou konzultovat s památkáři. Předložíme návrhy na restaurování a pak se začne se samotným restaurováním v ateliérech,“ líčí Lenka Langpaulová.

Tyto práce by měly podle dnešních předpokladů skončit v říjnu 2020. Langpaulová tvrdí, že práce na obnově a restaurování památek je napínavá a připomíná jí detektivku.

„Když přijdete do památky něco opravovat, je to jako když vezmete knížku, začnete číst a až na konci se dozvíte, co bylo dřív,“ přirovnává.

Pro faráře Emila Soukupa je obnova interiéru chrámu srdeční záležitostí. „Protože v této farnosti jsem vyrůstal. Mám z toho nyní pocit veliké zodpovědnosti, protože není jiná možnost, než že se to musí povést,“ říká.

Farář tvrdí, že žádnou etapu obnovy nepovažuje za důležitější než jiné. „Já to vnímám jako celek. Ale samozřejmě Plzeňská Madona je pro mě v tomto prostoru na prvním místě. Ta se nebude restaurovat a pouze se očistí. Ona je v poměrně dobrém stavu a existuje názor, že jakýkoliv restaurační zásah by jí ublížil. A nic jiného tady není tak cenné. Dovolím si říct, že pro nás má obdobnou hodnotu jako korunovační klenoty,“ objasňuje Emil Soukup.

Už nyní se těší, až bude obnova interiéru hotová. „Jsem rád, že se konečně odstraní stopy po válce,“ ukazuje ke stropu chrámu, který poškodily kulky.

„V pětačtyřicátém roce 6. října ráno přišli na mši američtí vojáci a v kostele měli nahoře němečtí vojáci hlásku, proto se střílelo přímo tady v kostele. Stříleli ale nahoru a naštěstí ne po lidech,“ vypráví.

Chrám získá novou elektroinstalaci a osvětlení s pěti provozními režimy. První bude pro orientační nejnutnější osvětlení. Druhý pro základní jednoduché osvětlení. „Třetí na bohoslužby, čtvrtý na slavnostní bohoslužby a pátý na ty nejslavnostnější obřady, kdy bude celý kostel zářit,“ líčí Emil Soukup.

Po obnově se věřící dočkají i nových varhan nebo vyhřívaných sedadel. V podkroví vznikne nová expozice o historii kostela.

Katedrála je po dobu rekonstrukce uzavřena, veškerý program je přesunutý do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Věž katedrály zůstává pro návštěvníky otevřena celoročně.

Práce na obnově interiéru a souvisejících úpravách v katedrále mají být hotové do konce roku 2020. Projekt má stát 103 milionů, z toho by měla 95 procent pokrýt dotace z EU.