Domažlice čekají slavnosti a Chodrockfest. Přijedou slovenští No Name

Chodrockfest se uskuteční již poosmé. I letos je v domažlickém areálu TJ Start připraven našlapaný program.

„Naše pozvání přijala slovenská pop-rocková skupina No Name, Pipes and Pints v čele s novým zpěvákem Travisem O´Neillem nebo skupina Mňága a Žďorp, známá především díky své písni Hodinový hotel,“ uvedl za pořádající agenturu Jan Halík.

Slovenští No Name jsou v Česku velmi populární. O tom svědčí i fakt, že deset let po sobě jsou bezkonkurenčním vítězem ankety Slavík bez hranic, v níž čeští fanoušci hlasují pro nejlepší kapelu mimo naši zemi.

V historii soutěže se zatím nenašel nikdo jiný, kdo by zvítězil. Kapela vznikla v roce 1996 v Košicích, kdy vyhrála místní soutěž kapel nazvanou Košický zlatý poklad ´96. Zakládajícími členy byli Viliam Gutray a trojice bratrů Timkových - Igor, Roman a Ivan.

Formace se naplno prosadila v roce 2000 s albem Počkám si na zázrak a to především díky písním Ty, Tvoja sestra a Žily.

Své originální texty představí návštěvníkům také oblíbený zpěvák Xindl X, který v letošním roce slaví jubilejní desátý rok na hudební scéně. Takže návštěvníci festivalu se rozhodně mají na co těšit.

Představí se i oblíbený Walda Gang, který hraje převážně svébytné předělávky starých českých písniček. A pro fanoušky si připravil řadu novinek.

Tou hlavní je fakt, že po šesti letech kapela vydala v červnu nové album. Nese název Je tu léto. O pěvecké party se na něm dělí zakladatel skupiny Vláďa Šafránek, který se stále zotavuje po těžké nemoci, a jeho záskok, slovenská rocková hvězda Miro Šmajda. Na pódiu ale diváci uvidí pouze druhého jmenovaného, který s Walda Gangem vystupuje od minulého roku.

Loni se na západě Čech představil například v rámci holýšovského festivalu Pekelný ostrov. Zvláštností nového materiálu je i to, že se na něm oproti zvyklostem objeví nové nepřevzaté skladby.

17:10 - 18:20 hodin: Alkehol, 19:40 - 20:40 hodin: Xindl X, 21:50 - 22:50 hodin: Trautenberk, 00 - 01 hodin: Harlej Hit reality stage - 16 - 17 hodin: Zastodeset, 18:30 - 19:30 hodin: Sticx, 20:45 - 21:45 hodin: Sebastian, 22:55 - 23:55 hodin: Mirai, 01 - 02 hodin: Zakázaný ovoce sobota 11. srpna Budějovický Budvar stage - 13:10 - 14:10 hodin: Dymytry, 15 - 16 hodin: Mňága a Žďorp, 17:20 - 18:20 hodin: Pipes and Pints, 19:40 - 20:50 hodin: Walda Gang, 22 - 23 hodin: No Name, 23:40 - 01 hodin: Doctor PP

13:10 - 14:10 hodin: Dymytry, 15 - 16 hodin: Mňága a Žďorp, 17:20 - 18:20 hodin: Pipes and Pints, 19:40 - 20:50 hodin: Walda Gang, 22 - 23 hodin: No Name, 23:40 - 01 hodin: Doctor PP Hit reality stage - 12:20 - 13:10 hodin: V3Ska, 14:10 - 15 hodin: Odyssea, 16:10 - 17:10 hodin: Komunál, 18:30 - 19:30 hodin: Traktor, 21 - 22 hodin: Záviš, 22:10 hodin: After Party s Hitrádiem FM Plus

„Na desce najdete úplně nové hity jako Ryba, Na jednu noc nebo Léto! Pracovali jsme na ní usilovně, někdy až na pokraji sil a šílenství. Co na ní bude tak zajímavý a pro Walda Gang vlastně revoluční? Možná si vzpomínáte na náš zákaz vlastní tvorby z minulých let, to se ovšem s novou a mladou krví v kapele změnilo. Je tu léto, který si budete dlouho pamatovat!“ vzkazují fanouškům členové kapely.

Pro milovníky rocku je připraveno hned několik vystoupení. Styl psycore na akci předvedou Dymytry, kteří na sebe kromě své muziky poutají pozornost i svými maskami, v nichž vystupují.

Chybět nebudou známé formace Harlej, Alkehol nebo Traktor. Energické vystoupení nepochybně předvedou západočeští Trautenberk, kteří poetiku Krkonošských pohádek podávají v tvrdém metalovém hávu.

Další kapelou z Plzeňského regionu, která to v Domažlicích pořádně rozjede, bude plzeňská Odyssea, která na scéně působí už od roku 1972.

Pětadvacet let od svého vzniku na Chodrockfestu oslaví rock-metalová skupina Komunál. Ta určitě zahraje i své nejznámější hity jako jsou Talisman nebo Je to zlý.

Kromě skvělé hudby se návštěvníci tradičně těší také na festivalový areál. Ten dodává tu správnou atmosféru. „Písčité terasovité prostředí obklopené stromy umožňuje Chodrockfestu zajistit pro návštěvníky dvě střídající se pódia, oddělená zónou pro mlsné a hladové,“ konstatuje Jan Halík.