Chráněná oblast Brd turisty moc neláká, chybí ubytování a restaurace

Destinační agentura Brdy proto navrhuje, aby Plzeňský kraj přispěl každému místnímu obyvateli třeba padesátitisícovou částkou na vybudování letního bytu ve vlastním domě.

Podle vedení plzeňského hejtmanství je to dobrý nápad, ale ne pro nejbližší dva roky, kdy je to nad jeho finanční možnosti.

„V Brdech chybí hotely, restaurace, penziony. Je to velký problém, bez toho totiž není možné rozvíjet v oblasti cestovní ruch,“ vysvětlil Luboš Gardoň, manažer Destinační agentury Brdy, která spolupracuje s obcemi v oblasti od Hořovic po Spálené Poříčí při rozvoji cestovního ruchu.

Podle Gardoně byly letní byty v Brdech oblíbené i za první republiky, kdy sem ve 20. letech minulého století jezdili za odpočinkem lidé z Prahy.

„Kdyby se budování podpořilo, místní lidé s omezenými pracovními příležitostmi si začnou tvořit jeden dva apartmány ve svém vlastním objektu,“ myslí si Gardoň.

I bez dotací se ale situace zlepšuje a nové penziony a hotely vznikají.

„Jedna stávající restaurace Berten po vzniku CHKO zrekonstruovala část svého objektu, kde vznikly nové ubytovací kapacity, je tam kolem deseti pokojů. Nedávno se otevřela nová restaurace Pošta, kde se chystá kolaudace více než deseti pokojů pro turisty,“ popsal Starosta Strašic Jiří Hahner.

Dříve byla jediným ubytovacím zařízením v místě městská zážitková ubytovna jako součást strašického muzea, kde lidé přespávají vojenským stylem života.

Kraj investuje hlavně do silnic, zdravotnictví a dopravy

Náměstek plzeňského hejtmana Ivo Grüner uvedl, že je vypsání dotačního programu na budování nedostatečných bytových kapacit v Brdech dobrý nápad, protože území Brd je třeba podpořit. Ale vypsání krajského dotačního programu není v současných ekonomických možnostech hejtmanství.

„Před sebou totiž máme na příští dva roky za čtyři miliardy korun investic, peníze půjdou hlavně do oprav silnic, do zdravotnictví a dopravní obslužnosti,“ sdělil Grüner. Podle něj to ale neznamená, že by kraj nechtěl vůbec pomoci.

„Pokud budou národní dotační zdroje, připojíme se k nim, ale v řádech jednotek procent. Například když dá stát třeba 60 tisíc korun, my dáme deset tisíc a něco by mohly dát i obce. Více je nad naše možnosti,“ řekl Grüner.

Podpora podnikatelů v budování bytů pro turisty z obecních rozpočtů je podle starosty Hahnera nemožná, protože obecní rozpočty v Podbrdí, což je oblast dlouhodobě podfinancovaná, jsou i tak velmi napjaté. Není dost peněz ani na životně důležité stavby, kterými jsou vodovody a kanalizace.

Nedostatek peněz v obcích potvrdil i místostarosta Zaječova Vladimír Havlík. V obci se o vybudování ubytování snaží neziskový spolek nadšenců Zděná 2012. Ten chce v centru Zaječova šetrně zrekonstruovat historickou budovu Zděná, kterou spolek v roce 2012 zachránil před demolicí.

Mělo by zde vzniknout komunitní centrum a v prvním patře letní sportovní ubytovna s 25 lůžky, která by měla živit provoz spodní části budovy.

Podle něj je brzdou cestovního ruchu i to, že jsou v obcích v Brdech jen hospody „čtvrté cenové skupiny“, turisté už ale požadují vyšší kvalitu. Ubytovací kapacity jsou podle Havlíka jen ve větších obcích vzdálenějších od CHKO, třeba v Hořovicích či v Mýtě.

Typickým příkladem obce jako stvořené pro letní byty pro zájemce z Prahy jsou podle Gardoně Jince či Obecnice. V Obecnici se zvažuje, že se zřídí útulna, v Jincích je zase nevyužitý zámek.