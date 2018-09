Šéfovi pojišťovny jsem dal statisíce, řekl lékař souzený za fiktivní výkony

Zbyšek Urban dostal už v říjnu roku 2016 za podvody s fiktivními zdravotními výkony sedm let vězení, soud mu také vyměřil pokutu 300 tisíc korun a nařídil, ať lékař pojišťovně vrátí přes 16 milionů korun.

Jenže Urban se tehdy proti verdiktu odvolal a přišel s verzí o propojení s tehdejším ředitelem plzeňské pobočky pojišťovny Josefem Cibulkou.

Odvolací soud pak původní verdikt zrušil a věc vrátil k novému projednání do Plzně. Spolu s Urbanem je nyní obžalovaný i Cibulka. Oba muži jsou stíhaní na svobodě.

Podle krajské státní zástupkyně Blanky Míkové Urbanovi vše procházelo, protože někdejšímu šéfovi plzeňské pobočky pojišťovny Josefu Cibulkovi celé roky platil.

Jako první před soudem vypovídá čtyřiapadesátiletý lékař Zbyšek Urban. Jeho výslech nejspíš potrvá několik dnů.

Státní zástupkyně doktora viní, že se v roce 2005 dohodl s Cibulkou, že bude účtovat kromě skutečných i fiktivní výkony zdravotní péče. Podle spisu Cibulka Urbanovi slíbil, že kontroly u něj budou jen formální.

„V letech 2005 až 2012 předal ředitel Josef Cibulka obžalovanému lékaři osobní údaje části pojištěnců, u nichž pak byly vykazované fiktivní zdravotnické úkony,“ uvedla státní zástupkyně.

Netuším, jestli peníze byly jen pro Cibulku, prohlásil lékař

Doktor Urban podle spisu na oplátku řediteli zaplatil v Plzni byt i s vybavením, platil mu zahraniční dovolené, platil v restauracích, měsíčně mu nosil až 200 tisíc korun.

Když státní zástupkyně četla obžalobu, bývalý ředitel pobočky pojišťovny několikrát odmítavě kroutil hlavou.

Lékař Zbyšek Urban prohlásil, že netuší, zda předávané peníze byly jen pro Cibulku, nebo i pro někoho dalšího.

„Nevěděl jsem, kde peníze končí. Ale data o vykazovaných výkonech šla přes několik oddělení v pojišťovně. V jiné pojišťovně by takový nárůst výkonů asi neprošel. Vždyť jsem rozbourával všechny jejich tabulky,“ prohlásil souzený lékař.

Do pojišťovny jsem nikdy nešel s prázdnou, říká lékař

Ten si podle svých slov nepamatuje, koho napadlo, že by se takhle daly z pojišťovny vysávat peníze.

„Byl to nějaký konsensus. Beru to tak, že to byla běžná praxe. Do pojišťovny jsem nikdy nešel s prázdnou. Cibulkovi jsem poskytl to, co je v obžalobě. Zpočátku to bylo 100 tisíc za čtvrt roku, pak 100 tisíc každý měsíc a na konci to bylo měsíčně 200 tisíc. Když si vybral zahraniční zájezd, já ho zaplatil,“ popsal Urban.

Před dvěma lety, kdy byl za účtování fiktivních výkonů souzen jen sám lékař, Urban vysvětloval, že vše je důsledek fungování českého zdravotnictví. Podle jeho slov lékař naúčtuje pojišťovně úkony, a netuší, kolik mu jich zaplatí. „Běžně se stává, že pošlu fakturu na 170 tisíc, uznají 160 tisíc, ale nepřijde ani koruna,“ uvedl předloni Urban.

Na podivné praktiky lékaře Urbana a ředitele Cibulky upozornil anonymní dopis, který v roce 2012 dorazil do pražské centrály zdravotní pojišťovny a také na ministerstvo zdravotnictví. Podvedená pojišťovna celkovou škodu vyčíslila na 52,5 milionu korun. Oběma obžalovaným mužům hrozí až deset let vězení.