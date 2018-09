Plzeň se přidala k metropolím swingu, jako první v ČR má klip I Charleston

Plzeňské swingaře zaujala celosvětová iniciativa I Charleston zhruba před rokem, kdy se rozhodli k ní připojit a natočit vlastní videoklip. Teď jej vypustili na veřejnost.

„Za posledních pár let se komunita nadšených swingových tanečníků v Plzni nesmírně rozrostla, a i když to vypadá pouze jako zábava, všichni na sobě pilně pracují. Swing se stal jejich láskou a životním stylem,“ říká plzeňská tanečnice a lektorka tance Lenka Sekaninová.

Ve spolupráci se swingovým orchestrem Pilsner Jazz Band se tak rozhodla něco pro tento styl muziky udělat.

„Cítila jsem, že nastal čas vytvořit něco nového a velkého, a protože dělám ráda věci jinak, napadlo mě pokusit se natočit nejkrásnější I Charleston na světě,“ dodává s úsměvem Lenka Sekaninová, která při natáčení klipu figurovala jako choreografka, scénáristka, dramaturgyně a představitelka hlavní role.

Tvůrci natáčeli videoklip tři květnové víkendy

„Od ledna 2018 jsme začali intenzivně připravovat koncepci, zejména pojetí celého klipu a příběh, následovala příprava choreografie a nácviky tanečních scén. My jako Pilsner Jazz Band jsme museli připravit aranžmá vhodné skladby, nazkoušet ji a pořídit studiovou nahrávku. Vybrali jsme ikonickou skladbu fenomenálního skladatele a pianisty Duke Ellingtona - It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing,“ vysvětluje kapelník orchestru Pilsner Jazz Band a projektový vedoucí v jedné osobě Jindřich Jindřich.

Videoklip jeho tvůrci natáčeli v průběhu tří květnových víkendů. První část se odehrává roku 1945, v době osvobození města americkou armádou.

Přirozenou kulisou se staly Slavnosti svobody a s natáčením ochotně pomohly vojenské historické kluby Tommy & Yankee, 16th Armored Division Club a KVH Soldaten.

V klipu, který trvá necelých pět minut, swinguje na různých místech charakteristických pro město Plzeň na čtyřicet tanečníků všech věkových kategorií.

Charleston se tančil na náměstí Republiky, na terasách pod Divadlem J. K. Tyla s pozadím synagogy, před Západočeským muzeem, Plzeňským Prazdrojem v Křižíkových sadech nebo v Mlýnské strouze.

„Oproti konkurenčním charlestonům ve světě obsahuje ten plzeňský dva unikátní prvky. Kromě účinkování orchestru má i propracovaný nadčasový příběh, který by se mohl odehrát kdykoliv - v den osvobození na konci války v Plzni nebo na swingové tančírně,” říká Jindřich Jindřich.

Město Plzeň natočený materiál částečně využije i pro spot k propagaci květnových Slavností svobody a také v cestovním ruchu.