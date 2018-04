Zámek Černých baronů na Zelené Hoře čeká na kupce, zájem má i Nepomuk

Zámek Zelená Hora sice není ve špatném stavu, ale aby dokázal plnit požadavky současných turistů a stal se tak vyhledávanou atrakcí, potřeboval by mnohamilionovou finanční injekci. Poté by mohl do regionu přivést i nová pracovní místa a peníze. Debatu znovu rozproudil prezident Miloš Zeman, který při návštěvě Plzeňského kraje před prezidentskými volbami podotkl, že někdejší sídlo Černých baronů by si zasloužilo více pozornosti.

„Pro region je žádoucí, aby Zelená Hora fungovala jako klasický návštěvnický zámek. Má velký potenciál,“ uvedl Pavel Kroupa, místostarosta Nepomuku, který sousedí s Klášterem.

Kroupa připomíná, že zámek je spojen s několika fenomény celonárodní historie.

„Je schopen přilákat možná přes sto tisíc lidí ročně, mohl by patřit do ligy pětadvaceti nejnavštěvovanějších památkových objektů v Česku. Když si půjčíme a ořízneme některé věci, tak je město Nepomuk schopné zámek koupit,“ popsal Kroupa možné řešení.

Připomněl, že Nepomuk hospodaří s rozpočtem 120 milionů a Klášter jen s necelými čtyřmi miliony.

Vážně míněná nabídka, že by město koupilo Zelenou Horu od Kláštera - s čímž souhlasí i nepomučtí radní - ovšem narazila na nezájem. Klášter totiž nechce zámek Nepomuku prodat.

Zastupitel Kláštera Oldřich Urks vysvětlil, že obec nepovažuje Nepomuk za zajímavého kupce, který by mohl zámek zvelebit.

„Navíc zámek není nutné rychle prodat, je totiž zakonzervovaný, je v dobrém stavu, obec do něj investuje jako řádný hospodář. Jsou tam vyměněná okna, udělané okapy, nová střecha, neustále žádáme o nějaké dotace,“ popsal Urks.

V horším stavu je ale přilehlý bývalý dvůr Šternberk, kde se dříve vařilo pivo.

„Stále čekáme na to, že někdo přijde se zajímavou nabídkou a zámek zvelebí. Za lukrativního kupce ovšem nepovažujeme město Nepomuk, protože nehospodaří tak dobře, jako my. Na to, že máme 200 obyvatel, našetřili jsme sedm milionů korun,“ sdělil Urks.

Nepomucký místostarosta Kroupa podotkl, že zámek už je znovu zahrnutý do programu záchrany architektonického dědictví, tedy do toho nejprestižnějšího národního fondu.

„To znamená, že tam každý rok přiteče milion korun. Mohlo by ale přitéct víc, kdyby vlastník byl schopný větší finanční spoluúčasti,“ prohlásil.

Manažer mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík si myslí, že zámek je velkým soustem nejen pro Klášter, ale i pro Nepomuk. Ke zvelebení by totiž bylo potřeba stovek milionů korun.

„Spíš věřím cestě přes Národní památkový ústav (NPÚ) nebo Plzeňský kraj,“ sdělil Pavel Motejzík. Petr Pavelec, ředitel územní správy NPÚ v Českých Budějovicích, pod kterou spadají i památky v Plzeňském kraji, uvedl, že zámek Zelená Hora má velký návštěvnický potenciál.

Památkový ústav ovšem nemá zájem památku koupit. Pavelec řekl, že by mohlo jít maximálně o bezplatný převod. „Zatím s námi o tom ale nikdo oficiálně nejednal,“ uvedl.

Také náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová uvedla, že kraj nemá v současné době záměr kupovat objekt na Zelené Hoře. Dlouhodobě ho ale podporuje dotacemi.

V loňském roce byl zámek otevřen jen na několik dní. Navštívilo ho kolem šesti tisíc lidí.

Zámek Zelená Hora proslavila komedie Černí baroni