Půjčíme vám auto. Plzeňské dopravní podniky začnou nabízet novou službu

Generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Michal Kraus prohlásil, že společnost předpokládá, že novou aktivitu rozjede ještě letos s osmi vozidly. Důvodů pro zaměření na carsharing vidí několik.

„Například si myslíme, že se najde dost lidí, kteří budou kombinovat sdílenou dopravu osobními automobily s dopravou veřejnou. Myslíme si, že tak lze dosáhnout i snížení počtu aut, která budou v Plzni provozovaná,“ uvedl Kraus. Mluví také o pozitivním dopadu na životní prostředí a na průjezdnost města.

Provozní ředitel PMDP Jiří Ptáček dává carsharing do souvislosti se snahou zlepšit podmínky pro veřejnou dopravu. „Neustále se potýkáme se zdržováním v dopravních zácpách, kázeň řidičů osobních automobilů přitom klesá a naši řidiči jsou v neustálém presu,“ vysvětluje.

Ptáček je přesvědčený, že sdílení vozidel je jedním z nástrojů, jak snížit počet automobilů ve městech. Ujišťuje, že hlavním cílem nové aktivity není zisk.

„Statisticky je prokázáno, že jedno carsharingové auto ušetří až deset vlastnických vozidel. Jde nám o zlepšení dopravní situace a snížení počtu aut,“ konstatoval. Ptáček připustil, že výsledky nebudou vidět hned, ale až se systém rozšíří a lidé si na něj zvyknou.

„První dva roky budou především o komunikaci s možnými zájemci. Budou o vysvětlování, jak to funguje a že lidé na takové službě mohou sami ušetřit a nemusejí si do rodiny pořizovat třetí nebo čtvrté auto,“ prohlásil Ptáček.

Představy o cenách za novou službu zatím dopraváci nemají a teprve projekt upřesňují. „Chceme, aby to bylo svázané s předplatným na městskou dopravu, aby lidé, kteří předplatné mají, byli zvýhodnění,“ řekl Ptáček.

Autonapůl už v Plzni funguje, zájemcům nabízí dva vozy

Už v roce 2014 založilo v Plzni svou pobočku družstvo Autonapůl, které se carsharingu věnuje v Česku zhruba deset let. Zájemcům zatím v krajském městě nabízí dvě auta, na jaře přidá třetí.

„Plzeň je dostatečně velká na to, aby služba mohla dobře fungovat. Rozjezd byl pomalejší a zájem přicházel pozvolna. V poslední době se to ale zrychluje nejen v Plzni, ale i jinde. Už fungujeme v deseti městech v republice,“ uvedl Michal Šimoník z družstva Autonapůl.



Autonapůl od zájemců o zapojení do systému žádá vstupní kauci pět tisíc korun. Sazby za ujetý kilometr se pak pohybují od 4 korun do 7,4 koruny. Za hodinu využívání vozu se podle kategorie auta platí od 27 do 99 korun, maximálně 326 až 1 188 korun za 24 hodin.