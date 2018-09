Dopravní podniky rozjely sdílení automobilů, konkurují soukromé firmě

Projekt Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) dostal název Karkulka podle zatím osmi červených vozů, která jsou k dispozici. Ceny za užívání vozidel má mírně výhodnější soukromník Auto napůl, ale pokud má zájemce roční předplatné na plzeňskou hromadnou dopravu, sdílení se mu o něco zlevní.

Nejlevnější taxa je 35 korun za hodinu plus 3,50 za ujetý kilometr. Dopravní podnik na rozdíl od soukromé firmy nevybírá vratnou zálohu, která je u Auta napůl pět tisíc korun.

Zatímco jiná města v Česku šla cestou spolupráce měst se soukromníky, v Plzni jako v jediném českém městě si bude veřejný a soukromý carsharingový sektor konkurovat. „Konkurence je prospěšná pro zákazníka,“ sdělil dopravně provozní ředitel PMDP Jiří Ptáček.

Soukromník podle něj v Plzni službu neposkytuje v takovém rozsahu, který by odpovídal velikosti města. „Rozběh je tu velmi pomalý a my nechceme otálet,“ sdělil Ptáček. Podle něj by se v krajském městě mohlo „uživit“ čtyřicet až šedesát aut.

Michal Šimoník, spoluzakladatel firmy Auto napůl, uvedl, že konkurenční boj je transparentnější, pokud mezi sebou bojují jen soukromé subjekty, jako je tomu v Praze či v Brně. Tam města pro carsharing nastavila zvýhodněné podmínky.

Například v Praze se chystá veletrh, na kterém se budou moci za peníze města soukromé carsharingové firmy prezentovat, v Brně mohou tato auta parkovat v rezidenčních zónách zdarma. S podobnou nabídkou prý město Plzeň firmu neoslovilo.

Z Plzně se podle Šimoníka Auto napůl stahovat nehodlá, protože zákazníků přibývá a firma uvažuje o nákupu čtvrtého auta.

„Doufáme, že zákazníci ocení to, co dopravní podnik nabídnout nemůže a co je naše konkurenční výhoda. Že provozujeme službu v deseti městech v republice, takže je pak větší možnost kombinovat různé cesty vlakem a autem po celém území,“ sdělil Šimoník.

A jak carsharing plzeňského dopravního podniku funguje? Každý vůz má stálou domovskou zónu ve všech větších městských částech, kam ho uživatelé po cestě vrátí. Řidič se musí nejdříve registrovat v systému.

„Na stránkách karkulka. pmdp.cz je odkaz na rezervační aplikaci nebo ji lze stáhnout z Google Play pro operační systém Android. V nejbližších dnech bude aplikace přístupná i pro operační systém IOS,“ popsal vedoucí projektu Milan Šot.

Pak si zájemce zarezervuje auto s klíčky ve voze. Ten odemkne mobilní aplikací nebo Plzeňskou kartou, což je čipová karta na MHD a další služby v Plzni. Auta mohou zdarma parkovat v placených zónách.

Dopravní podnik investoval do carsharingové firmy zhruba tři miliony korun. Podle Ptáčka se tato služba hodí všem, kteří ročně najedou méně než deset tisíc kilometrů. „Pak je carsharing levnější než provoz vlastního auta,“ vysvětlil Ptáček, podle kterého jedno sdílené auto dokáže nahradit deset aut v osobním vlastnictví.

Dodal, že za posledních osm let narostla individuální doprava na území města Plzně o dvacet procent, což se projevuje negativně na provozu MHD a její spolehlivosti. „Carsharing vidíme jako jeden z možných nástrojů, jak snížit počet aut ve městě. Kdyby ubylo aut v ulicích, bylo by méně zpoždění ve veřejné dopravě,“ tvrdí Ptáček.