Brambor se v kraji urodilo méně, většina z nich skončí ve škrobárně

Sklizeň začala 1. září a konzumní brambory by měly být pod střechou v polovině října. Hlízy na škrob i o měsíc později.

Bramboráři v Česku osázeli 23 418 hektarů polí, což je o čtyři hektary více než v loňském roce. Z nich je téměř 6 000 hektarů na výrobu škrobu, asi 3 000 hektarů sadbových a zbytek tvoří konzumní brambory.

Letošní úroda by měla převýšit 600 000 tun. Kvůli suchu a tropickým dnům to bude o 15 až 17 procent méně než loni.

Dalších více než 100 000 tun brambor si vypěstují na pěti až šesti tisících hektarech lidé na svých zahrádkách.

Cena, za kterou farmáři prodávají brambory velkým odběratelům, je zatím na loňské úrovni, tedy do čtyř korun za kilogram. Ze dvora, tedy přímo pro konzumenty, je to zhruba za dvojnásobek.

„Cena by měla po skončení sklizně a uskladnění všech brambor mírně růst - o korunu, o dvě na kilogram,“ uvedl předseda Českého bramborářského svazu Miloslav Chlan.

Jakmile brambory nejdou do obchodů přímo ze sklizně a musejí se vydat ze skladu, stojí až o jednu korunu na kilogram více. „V listopadu by se cena měla blížit pěti korunám, ale vše záleží na tom, co udělá dovoz z ciziny,“ dodal.

Předloni byla celá střední Evropa postižená velkou neúrodou brambor. „Letos se neurodilo jen v určitých regionech, ale obecně se dá říct, že většina Evropy má úrodu slušnou,“ uvedl Chlan.

Myté brambory z obchodů by se měly zpracovat do tří dnů

Doporučuje ale, aby lidé dali přednost českým bramborám. „Neprojely půl Evropy a několikrát se nepřekládaly, než se dostaly do Česka. Zkrátka český produkt má nejkratší cestu do obchodu, jeden den se sklízí a druhý den jsou v marketu,“ popsal Chlan.

Upozornil na to, že myté brambory by se měly uvařit maximálně do tří dnů po nákupu. „Nejsou ani na krátkodobé skladování. Když se brambor umyje, ztenčí se slupka a hlíza se tak zbaví přirozené ochrany a dlouho nevydrží,“ vysvětlil Chlan a připomněl, že kvalita těch letošních je velmi dobrá. „V obchodech budou k dostání až do jara,“ dodal.

V Plzeňském kraji se pěstují hlavně brambory na výrobu škrobu. Ivica Punčikar, generální ředitel největší škrobárny v Česku - horažďovické Lyckeby Amylex, uvedl, že firma má uzavřenou smlouvu na odběr brambor z 2 700 hektarů. Pětašedesát procent se pěstuje v okolí Horažďovic, zbytek se dováží z Vysočiny.

Letošní úroda v okolí Horažďovic je zhruba o deset procent nižší než v loňském roce.