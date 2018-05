Podivín se pobodal a v cizím domě vyhrožoval ženě. Bodl i jejího muže

Mluvčí policie potvrdila, že na linku 158 ve čtvrtek po páté hodině odpoledne přijali oznámení o tom, že v rodinném domě v Horšovském Týně došlo k násilné trestné činnosti.

„Dvě osoby utrpěly zranění. Jeden muž byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Plzni. Druhý byl pozemní cestou převezen do Domažlické nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

„Vzhledem k tomu, že prověřování případu je teprve na počátku, nebudeme v současné době poskytovat žádné bližší informace,“ doplnila Brožová.

Podle informací iDNES.cz je možné, že byl jednadvacetiletý pachatel pod vlivem drog. Nejprve se sám pobodal nožem, který našel na zahradě u rodinného domu. Pak vběhl dovnitř, kde vyhrožoval pětadvacetileté ženě a chtěl po ní telefon. Na pomoc jí přiběhl stejně starý manžel, který útočníka odstrčil. Ten ho bodl do nohy.

Útočník už má jeden záznam, před pěti lety přepadl benzinku

Pachatel pak utekl ven do sousední ulice, kde vnikl do dalšího domu. Co se událo tam, zatím není jasné, protože odtud útočník vyskočil oknem.

Přivolaní záchranáři ho pak v kritickém stavu přepravili vrtulníkem do plzeňské fakultní nemocnice. Policisté také nařídili odběr krve a moči, aby bylo možné zjistit, zda muž nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog.

Jak se ale záhy ukázalo, kriminalisté podezřelého dobře znají. V listopadu 2013 totiž přepadl čerpací stanici v Klenčí pod Čerchovem. V ruce držel pistoli a obličej si maskoval. Obsluha mu vydala veškeré peníze, které v kase byly. Bylo to nejméně pět bankovek v hodnotě nejméně pěti set korun. K činu se tehdy sedmnáctiletý mladík přiznal a za přepadení dostal podmíněný trest.