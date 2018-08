Muže na hrázi rybníka u Plzně zřejmě pokousal bobr, případ řeší policie

Výjezd k pokousanému muži potvrdil Martin Brejcha ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

„Byli jsme volaní na hráz Drahotínského rybníka k muži pokousanému divokým zvířetem. Ošetřili jsme mu krvácejí zranění na rukou a nohou, k dalšímu léčení jsme jej převezli na úrazovou ambulanci plzeňské fakultní nemocnice,“ uvedl Martin Brejcha s tím, že muž mluvil o bobrovi jako o zvířeti, které mu mělo zranění způsobit.

Byl agresivním zvířetem skutečně bobr, který je podle zoologů nočním a plachým zvířetem? Nebo muže poranila divoce žijící nutrie, která je zvyklá na krmení od lidí, a na první pohled se dá s bobrem zaměnit?

Zvířecí záchranář Karel Makoň k rybníku vyjel už v pondělí večer, v noci tam po domluvě se správcem rybníka nainstaloval odchytovou past, v úterý ráno okolí rybníka znovu obešel.

Bobr evropský Až metr velký, zavalitý hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem. Je zcela přizpůsoben životu ve vodě. Buduje soustavy kanálů a hrází. Jeho potravu tvoří kromě bylin i větvičky a lýko. Tělo je porostlé velmi hustou černohnědou srstí o hustotě až 300 chlupů na mm2. Je dokonale přizpůsoben životu ve vodě díky plovacím blanám, které jsou na zadních končetinách, a uzavíratelným nozdrám. Uzavřít může také tlamu ihned za řezáky, což umožňuje využití zubů jako nástrojů i ve vodě. Pod vodou vydrží až 20 minut. Zdroj: Wikipedie

„Nutrii jsem nikde neviděl ani nenašel. Neviděl jsem ani žádné pobytové stopy od bobra, jakými jsou různé zvířecí skluzavky nebo ohlody. Když jsem ale přišel až k autu, našel jsem tam čerstvě ohlodanou vrbu. Vypadá to, že bobr tam skutečně je,“ uvedl Karel Makoň s tím, že se zraněným mužem dosud nemluvil..

Populace bobrů sílí, jedinci bojují o teritorium

Případ řeší i policcisté, kteří v pondělí vyjížděli na místo činu. „Kolemjdoucí policii oznámil, že došlo k pokousání čtyřiapadesátiletého muže agresivním bobrem,“ potvrdila mluvčí policie Plzeň-venkov Iveta Kořínková.

O tom, co bobři dokážou, se zvířecí záchranář přesvědčil před několika týdny. Na kolejích u Vejprnické třídy v Plzni vyjížděl k těžce zraněnému bobrovi. Zjistil, že mu to udělal jiný bobr při obraně svého teritoria. „Bobrů je v přírodě už hodně, místa jsou obsazená, a staří bobři vyhánějí mladé kusy ze svého území. Používají při tom i zuby. Jsou chopní se servat tak, že zraněný nepřežije. To byl i tento případ,“ uvedl Makoň.

Lidí se ale bobři bojí. To potvrdil ochránce přírody Pavel Moulis, který byl před lety zavolaný k bobrovi, jež se procházel na zahradě u rodinného domu v Klabavě na Rokycansku. „Když jsme ho nejdřív chtěli zahnat k vodě, nebyl agresivní. Udělal tři kroky dozadu, dva dopředu,“ vybavil si Moulis. Bobra tehdy chytili do podběráku, přendali do pytle a odnesli k vodě, kde ho vypustili.

Před několika lety po zranění bobrem zemřel podle Makoně muž ve východní Evropě. Tam ale podle záchranáře muži s bobrem evidentně manipulovali a to byl důvod, proč si to bobr nenechal líbit. Jednomu z mužů prokousl tepnu a zraněný vykrvácel.

Ekologové už před lety upozornili, že bobří populace u nás neustále sílí a přesouvá se na střední a spodní toky řek. Výjimkou nejsou ani bobři poblíž Prahy.