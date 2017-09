Muže soudí za ránu, po níž bezdomovec narazil hlavou do sloupu a zemřel

„Nechtěl jsem ho zabít. Jen jsem máchl rukou, abych ho odehnal od svých zavazadel, ve kterých jsem měl i peníze,“ rozhodil Roman Kaufmann před soudem bezmocně rukama.

Případ se stal loni 30. července odpoledne u lavičky v sadech Pětatřicátníků v centru Plzně. Obžalovaný byl v v té době bez práce a protože neměl střechu nad hlavou, přespával venku a čas trávil s ostatními bezdomovci v centru města.

Všechny své osobní věci měl v taškách na lavičce. K jedné z nich přistoupil podnapilý bezdomovec a začal ji prohledávat.

Podnapilý bezdomovec se hlavou uhodil o sloup

„Obžalovaný tomu chtěl zamezit. Jedním prudkým úderem zasáhl devětatřicetiletého poškozeného do horní části těla, a to i přesto, že věděl, v jakém stavu se nachází. Při nekontrolovaném pádu se poškozený udeřil hlavou o sloup veřejného osvětlení,“ popsala státní zástupkyně Blanka Špánková.

Obžalovaný tvrdí, že mu dal jen malou ránu. „Jako když dáváte dítěti na zadek. Viděl jsem, že upadl, ale nesledoval jsem ho. Hlavně jsem hledal peněženku,“ uvedl Kaufmann.

Když se bezdomovec nezvedal ze země, přihlížející lidé ho dali na lavičku a zavolali záchranku. Domnívali se, že je jen opilý a skončí na záchytce. On ale měl krvácení do mozku a po čtyřech dnech v nemocnici zemřel.

Vzhledem k tomu, že svědky případu jsou bezdomovci, soud požádal policii, aby je vypátrala a přivedla k výslechu. Obžalovaný ale uvedl, že nejméně dva ze svědků už zemřeli.

Za ublížení na zdraví a výtržnictví mu hrozí až deset let vězení. Rozsudek by mohl padnout do konce týdne.