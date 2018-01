Placené parkoviště u bazénu kritizuje vedení Slovan, zvýhodňuje plavce

Poplatky se netýkají lidí, kteří přijedou kvůli návštěvě bazénu. Ostatní v době od sedmi do 21 hodin platit musejí. Hodina je vyjde na deset korun, o víkendu dopoledne na dvojnásobek.

Vedení města nijak netají, že na dříve volně přístupné parkoviště nechalo instalovat závoru, aby vyšlo vstříc lidem mířícím do bazénu.

Zástupci Slovan to označili za špatný a nesystémový krok, při kterém radní ignorovali jejich připomínky a protesty.

„Upřednostnil se zájem návštěvníků bazénu nad potřebami našich občanů, kteří zde žijí. Bojovali jsme proti tomu, snažili se přesvědčit argumenty, přinášeli jiné návrhy. Do poslední chvíle se snažili jejich rozhodnutí zvrátit, ale bohužel, naše apely nebyly vyslyšeny,“ uvedl starosta Slovan Lumír Aschenbrenner.

Náměstek primátora Pavel Šindelář tvrdí, že vedení města názorům zástupců městské části přihlížet nemohlo. „To parkoviště bylo předělané, všechno bylo připravené a závora už tam byla. V ten moment jsme nemohli přihlížet ke stanovisku obvodu,“ vysvětloval.

Poukazuje na to, že investice byla v rozpočtu města na rok 2017, který schvalovali i zástupci Slovan, kteří sedí v zastupitelstvu města. „Takže těžko můžou říkat, že o tom nevěděli nebo že to s nimi nebylo projednané,“ tvrdí. Dušuje se, že kdyby se slovanští ozvali dřív, diskuse by vypadala jinak.

Vedení Slovan: netušili jsme, že se na parkovišti bude platit

Z druhé strany se problém jeví velmi odlišně. Na Slovanech prý netušili, co se chystá. „O tom, že se má zavést placení na parkovišti, nám nikdo nic neřekl. Mluvilo se jen o úpravě parkoviště,“ prohlásil zástupce starosty Slovan Jan Fluxa.

Podle něho se první informace o zpoplatnění objevily až na jednání pracovní skupiny pro parkování loni koncem roku. „Kdy jsme samozřejmě řekli, že to nechceme,“ uvedl Fluxa.

Náměstek Šindelář uvedl, že to už bylo pozdě. „To bylo v době, kdy byla investice hotová,“ konstatoval. Možnost, že by se po stanovisku Slovan režim parkování zase změnil, odmítl. „Pak by se kritizovalo, že město vyhodilo tisíce za závoru,“ uvedl.

Podle náměstka je zcela zásadní skutečnost, že sporné parkoviště vzniklo kvůli bazénu. „Přišlo nám nejvhodnější, aby po dobu otevření sloužilo pro plavce a návštěvníky bazénu,“ sdělil.

Náměstek primátora: chceme na Slovanech zavést placené zóny

Jan Fluxa řekl, že hlavní chyba je, že změna v režimu provozu parkoviště není součástí širší úpravy systému parkování v oblasti. „To zpoplatnění má smysl, pokud se bude problematika řešit komplexně minimálně po Částkovu ulici. To znamená se vším – s rezidenčním stáním, odstavnými parkovišti nebo parkovacími domy,“ uvedl Fluxa.

Náměstek Šindelář uvedl, že na něčem podobném se se starostou Aschenbrennerem už dohodl. Zřejmě se ale jedná o běh na hodně dlouhou trať.

„Budeme iniciovat zavedení placených zón na Slovanech. A druhá věc je projektování parkovacího domu u bazénu. Kapacita stání je v tom území skutečně nedostatečná,“ konstatoval.

Kdy na to tedy může dojít? Do konce volebního období na podzim zřejmě nebude ani projekt. „V rozpočtu je 50 milionů korun na přípravu parkovacích domů. Na Borech u Luny, na Světovaru a u bazénu,“ řekl.

Starosta Slovan doufá, že stavba parkovacího domu nebude trvat věčnost. „Když magistrát rozhodl tak, jak rozhodl, věříme, že nám alespoň v tomto ohledu vyjde vstříc a na jeho výstavbu najde v rozpočtu konečně peníze, o které už léta usilujeme. Situace je neúnosná. Je tu soustředěna řada sportovišť a kapacita parkovacích míst tomu absolutně neodpovídá,“ prohlásil Lumír Aschenbrenner.