Parkování u bazénu na Slovanech bude placené, plavců se to ale netýká

Návštěvníci bazénu často nenacházejí volná místa na přilehlém parkovišti, protože jej využívají k zaparkování svých automobilů místní obyvatelé.

„Rada města Plzně proto schválila zpoplatnění parkovacích stání,“ uvedl technický náměstek primátora Plzně Pavel Šindelář.

PARKOVNÉ pondělí - pátek 7 - 21 hodin: 10 Kč/hod. sobota, neděle 7 - 12 hodin: 20 Kč/hod. 12 - 21 hodin: 10 Kč/hod. návštěvníci bazénu mají parkování zdarma

Řidiči, kteří nejdou do bazénu, si zaplatí za každou započatou hodinu od pondělí do pátku od 7 do 21 hodin deset korun. O víkendech je cena od 7 do 12 hodin 20 korun a od 12 do 21 hodin 10 korun.

Pro návštěvníky plaveckého areálu zůstane parkoviště nadále zdarma. Parkovací lístek si ale budou muset před odchodem na parkoviště označit na přístroji v bazénu.

„V současné době je parkoviště zrekonstruované, po kolaudaci si jej převezmou do provozu Plzeňské městské dopravní podniky a teprve poté začne zpoplatnění platit,“ dodal Šindelář s tím, že vjezd na parkoviště zajistí závorový systém.

Během loňského roku navštívilo bazén na Slovanech téměř 560 tisíc lidí.