Bazén na Slovanech čeká velká rekonstrukce, akvapark z něj zatím nebude

Zastupitelé Plzně už schválili, že na první etapu radnice pošle 52 milionů korun. K těm přibudou další desítky milionů v rozpočtu města na příští rok.

„Peníze, o kterých už bylo rozhodnuto, jsou určeny na akce, které vytvoří prostor pro rekonstrukci šaten pro návštěvníky. Ty nejsou v dobrém stavu. Peníze tedy budou vyžité na to, aby se přesunuly technologie a na jejich místo přemístil dětský bazén. Pak se v následující etapě vybudují šatny a předělá vchod,“ řekl náměstek primátora Pavel Šindelář.

V rámci úpravy vchodu zmizí schody a hlavní přístupová cesta bude bezbariérová. Ředitel bazénu Tomáš Kotora řekl, že plány na přestavbu počítají s několika etapami a na některé jsou hotové projekty.

„V první etapě se přesune výměníková stanice a bývalá kotelna,“ vysvětlil. V navazující druhé etapě přijde na řadu výstavba nového dětského bazénu, šaten, sprch a sociálního zařízení, úprava vstupu.

„Nebo také instalace nového turniketového odbavovacího systému a propojení vstupní haly s novým dětským bazénem,“ sdělil Kotora.

Všechny akce by měly probíhat za provozu bazénu. „Stavební práce by měly startovat na jaře příštího roku. Po začátku akce totiž zůstane v provozu jenom jeden výměník tepla a potřebujeme, aby trochu pomohlo počasí,“ konstatoval.

V minulosti představitelé radnice uvažovali o tom, že se navíc bazén rozšíří a upraví, aby získal ráz akvaparku se dvěma tobogány a dalšími atrakcemi.

Proměna bazénu na akvapark má řadu odpůrců

„Pak by se ale mělo jednat o akvapark podle současných trendů. Dnes lidé chtějí sportovat a relaxovat. A naštěstí už víc rodičů chce, aby se jejich děti hýbaly a nebavily se pasivně,“ uvedl Kotora.

Jenomže akvaparkové úpravy by představovaly až čtvrtou etapu změn a o té ještě rozhodnuto není. Bude vůbec? A kdy?

„To je otázka. Zatím postupujeme podle studie, která k akvaparku směřovala. Ale jestli se to dotáhne do konce, neumím říct. Zafinancujeme první etapy a pak budou komunální volby. Bude proto záležet na vůli nového zastupitelstva, jestli bude chtít pokračovat dál,“ řekl primátor Plzně Martin Zrzavecký.

Akvaparková varianta má řadu odpůrců. Ti například tvrdí, že by se tak v podstatě znehodnotil kvalitní bazén vhodný pro sportovce a jejich soutěže.

Do úvah o vzniku nového akvaparku v Plzni se navíc vložili zástupci Plzeňského kraje. Hejtman Josef Bernard (ČSSD) se už nechal slyšet, že by se mu akvapark zamlouval a chtěl by se domluvit na spolupráci s městem. Pokud by se kraj s radnicí dohodl, pak by se s největší pravděpodobností stavělo nové zařízení a neupravoval bazén na Slovanech.