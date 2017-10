Zpěvačka Bára Zemanová se vdala v rodném Svojšíně, vzala si kytaristu

Ještě týden před svatbou stála na pódiu. Jejímu snoubenci Michalu Václavíkovi to ale nijak zvlášť nevadilo, protože tam byl po jejím boku.

„Známí si mě vždycky dobírali, že si pokaždé vyberu člena skupiny. Ono to ale není nic zvláštního. Když s někým trávíte spoustu času, začnete k němu mít blízko,“ svěřila se Zemanová.

Toto příjmení používá v profesním životě. V soukromí se po svatbě přejmenovala na Václavíkovou.

Na své rodiště nedá zpěvačka dopustit

Koncertování a svatební shon prý ale nakonec šly celkem dobře dohromady. „Zvládali jsme to v pohodě. Většinu věcí jsem zařizovala sama včetně výzdoby i programu, Míša mi byl velkou oporou, když jsem potřebovala pomoct. Svatbu jsme měli ve Svojšíně na zámku, na svoje rodiště nedám dopustit. Bylo to takové rodinné. Hodně nám pomáhali rodiče i přátelé. Třeba na hostinu jsme měli guláš z místní hospody, knedlíky vařila Míšova mamina. Všechno jsme to završili koncertem všech našich kapel,“ vypráví s úsměvem zpěvačka.

To, že jsou teď v kapele manželé, prý její chod nijak negativně neovlivňuje.

„Funguje to skvěle. V kapele i v životě. Je tam přátelství a důvěra. My to máme zajímavé i v tom, že ve skupině s námi hraje i můj švagr. Takže jsme spíše rodina. Není nikdo, kdo by byl proti tomu, že v kapele je nějaký vztah,“ konstatuje.

Téma hudby čerství manželé neopouštějí ani doma. „Já mám pouze jednu kapelu, ale manžel hned tři. Kluci navíc provozují nahrávací studio. Takže je jasné, že se často o muzice bavíme i v soukromí,“ dodává Bára Zemanová, která na sebe poprvé upozornila jako finalistka třetí řady talentové soutěže Česko hledá SuperStar.

Do konce roku chce rockerka natočit tři nové písně

Kvůli změnám v osobním životě nebylo tolik času na novou tvorbu. Ovšem i v tomto směru se teď chystá velký posun. „Do konce roku chceme natočit tři nové písničky. Až budou hotové, budeme mít dost materiálu na novou desku. Ta by měla vyjít na přelomu roku. Bude to po sedmi letech od našeho druhého alba,“ prozrazuje hudebnice.

Neznamená to ale, že by za ta léta s kolegy nějak zahálela. „Dnes je to o tom, že lidé si až tolik desky nekupují. Proto jsme šli spíše cestou vydávání singlů. Každý rok vyšel jeden. A teď je dáme pro naše fanoušky dohromady na cédéčko. Přece jen i dnes jsou lidé, kteří prostě chtějí mít tu placku v ruce. My jsme na tom vyrůstali,“ podotýká.

Nikdy se netajila tím, že její zamilovanou hudbou je rock. „Vždy jsme takovou muziku hráli. Jen v posledních letech jsme trochu zkusili přejít na pop. Stejně jako spousta jiných interpretů jsme se snažili udělat něco mainstreamového pro rádia. Vyzkoušeli jsme si to a zjistili jsme, že nás to nebaví. Takže i třetí deska bude v rockovém stylu. Nevyměkneme, budeme dělat to, co nás baví,“ slibuje zpěvačka, která s kapelou připravuje prosincové adventní koncerty.