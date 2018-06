Podívejte se, co ukázali na Bahnech: vojenské vychytávky i bitvu legionářů

Tři historické ukázky se vázaly k velkým historickým událostem v letopočtech končících osmičkou. První přibližovala vznik Československa v roce 1918 bitvou italských jednotek a československých legionářů v Itálii proti rakouskouherským a pruským jednotkám na řece Piavě.

Pašování zbraní stoupenci nacistů do československého pohraničí a jejich bojůvky s četníky a ochránci hranic připomněly napjatou situaci a mobilizaci v září 1938 v česko-německém pohraničí. Nad cvičištěm zněla část autentického projevu Adolfa Hitlera, který radikalizoval jeho stoupence. Poslední osmičkovou událostí byla připomínka invaze pěti armád socialistických zemí do Československa.



Velitel armádních pozemních sil Josef Kopecký řekl, že Bahna jsou nejen přehlídkou pro tisíce lidí, ale především velkým armádním cvičením. „Jsou tu pozemní síly, jednotky bojové podpory, zabezpečení, vzdušné síly. Je to kombinovaný výcvik spojení, součinnosti, koordinace. Ono to není tak jednoduché, jak to vypadá. Jsou tu vojáci a technika z různých koutů republiky, takže cvičíme i vojenské přesuny. Máme tu i polní ležení, takže se cvičí i budování ubytování a všeho nezbytného zázemí,“ vyjmenoval generál Kopecký.

Armáda od Bahen očekává i nábor nových vojáků

Armáda si od Bahen slibuje i nábory nových lidí do profesionální armády, protože právě tady si mohou techniku důkladně prohlédnout, podívat se do jejího nitra a téměř vše si prolézt. Navíc na Bahna letos přijelo i několik výrobců vojenské techniky, kteří se chtějí se svými výrobky přihlásit do očekávaných armádních výběrových řízení na pořízení nové techniky.



Vrcholem ukázek současné armády byla hodinová operace zaměřená na zajištění objektu s otravnými látkami, aby jej nemohla zneužít ani jedna z bojujících stran. Kromě pozemních jednotek se do akce zapojili výsadkáři, vrtulníky a stíhací letouny.

Na některé ukázky návštěvníci stáli fronty

Fronty byly například u samohybné houfnice Dana 2 na podvozku Tatra nebo u nového obrněného vozidla od stejného výrobce. Vůbec poprvé se v terénu předvedla i dvě pásová obrněná vozidla Ascod 2, která měla světovou premiéru před dvěma týdny. Toyota pro změnu přivezla dvě nové verze terénních vozidel pro speciální a výsadkové jednotky.



Tomáš Koch z Muzea na demarkační čáře v Rokycanech se významnou měrou podílel na přípravě historických ukázek. Připustil, že motivů, které by šly předvést, je velké množství.



„Spousta věcí se tam nevejde a musíme je vyškrtávat, což nás hrozně mrzí. Přizpůsobujeme to dostupné technice. Naštěstí v České republice je už velké množství klubů, které se zabývají nejen údržbou techniky, ale i výrobou funkčních replik, takže ukázat se toho dá už strašně moc. Projevilo se to například na ukázce z roku 1938 při impozantním nástupu československé demobilizované armády,“ vysvětlil Tomáš Koch.