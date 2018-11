Firmy investují do modernizací, roboti nahrazují drahou pracovní sílu

Už loni snížil stavy jeden z největších zaměstnavatelů v Plzeňském kraji, výrobce netkaných textilií a výlisků Borgers CS. Omezit počet pracovníků má v plánu i největší český výrobce turbín a dalších zařízení pro energetiku plzeňský Doosan Škoda Power.

Podle ekonomického analytika Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma investičních fondů Czech Fund z investiční skupiny DRFG, se jedná o obecnější trend, který je dán tím, že velmi rychle rostou mzdy.

„Letos je to nominálně o osm procent, v příštím roce budou růst podobně silným tempem a firmy musí zvyšovat pod tímto tlakem produktivitu práce, proto investují do modernizace. Kdyby neinvestovaly, přestaly by být konkurenceschopné, protože pracovní síla už je tak drahá, že se to promítlo do snížení jejich zisků,“ popsal Kovanda.

Borgers, který je dodavatelem automobilek Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi, Ford, Volvo či Porsche, podle Dity Supkové z oddělení komunikace počet agenturních pracovníků loni nuceně zredukoval o zhruba 50 na 450 lidí.

„V tomto trendu chceme pokračovat,“ uvedla pracovnice firmy, která má v účetní uzávěrce za rok 2017 celkem 2 306 zaměstnanců.

Redukci agenturních pracovníků Stupková vysvětlila tím, že lidé na trhu nejsou. Firma, která má závody v Hrádku, Rokycanech, Volduchách a ve Stupně, hodlá nedostatek lidí vyřešit modernizací výroby.

„V nejbližších letech plánujeme investovat do modernizace přibližně 375 milionů korun,“ popsala Stupková.

Zatímco dosud musela firma některé zakázky kvůli nedostatku lidí odmítat, díky modernizaci se to změní. Uvolní se totiž část lidí, kteří přejdou do nové logisticko-výrobní haly, kterou Borgers CS buduje ve Volduchách.

Propouštění připravuje i Doosan Škoda Power. „Uděláme zřejmě drobnou redukci,“ uvedl ředitel pro firemní strategii Jan Růžička.

„Letos na konci roku bychom měli skončit s 1 150 zaměstnanci a naše představa je propustit v příštím roce zhruba 50 lidí,“ popsal Růžička. Je to podle něj reakce na nedostatek lidí na pracovním trhu.

Firma je ke kroku donucena i skladbou zakázek. Převažují totiž menší opakující se zakázky namísto těch velkých vyráběných podle specifikace zákazníka. Firma tedy najíždí na větší míru standardizace.

Robotizace odstraní lidskou chybovost

„To znamená odstranit manuální práci jak ve výrobě, tak v administrativě a nahradit ji robotizací a digitalizací. Nasazujeme roboty i na práce v administrativě, třeba na úpravu určitých dokumentů, nechceme aby to dělali lidé. Tím odstraníme chybovost,“ vysvětlil Růžička s tím, že ale firma dál hledá kvalitní lidi do výroby, kam patří operátoři nebo strojní profese.

Určitě se propouštění nebude týkat konstruktérů, projektantů, technologů. „Propouštět budeme režijní zaměstnance, to znamená obslužné činnosti,“ sdělil Růžička.

Propouštění neplánují další velcí zaměstnavatelé v Plzeňském kraji – Škoda Transportation ani Plzeňský Prazdroj. Mluvčí Prazdroje Jitka Němečková sdělila, že se letos pivovar i díky velmi dobrému počasí těší velkému zájmu o své produkty, proto se potýká stále spíše s nedostatkem zaměstnanců.