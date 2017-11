Řidiči autobusu, který zůstal stát na kolejích, hrozí pětiletý trest

19:52 , aktualizováno 19:52

Až pět let vězení hrozí sedmačtyřicetiletému řidiči za obecné ohrožení z nedbalosti. Podle spisu najel autobusem do křižovatky za přejezdem u Lužan na Plzeňsku tak, že zadní část vozu zůstala na kolejích. Projíždějící vlak pak do ní narazil. Šofér obžalobu odmítá.