Technici z Plzně pomohli postavit auto, které řídí jen superpočítač

Nedávno se v autě s autonomním řízením mohli svézt první cestující. „Je to nezvyk sedět v autě zády ke směru jízdy,“ poznamenal jeden z nich v plzeňské pobočce engineeringové firmy MBtech. Ve vozidle pro čtyři totiž mohou pasažéři sedět jako v obývacím pokoji čelem k sobě.

Když jeden z pracovníků firmy skočil miniautíčku do cesty, čidlo zareagovalo, autíčko se mírně otřáslo a zastavilo.

„Na vývoji automobilu se podílelo asi padesát lidí, několik z plzeňského MBtechu,“ popsal Jiří Černý, který je ve firmě zodpovědný za elektrické pohony. Připomněl, že prototyp odborníci postavili za čtrnáct měsíců. Není ale určený pro sériovou výrobu.

„V této chvíli žádná automobilka nemá auto, které by se dalo vyslat do provozu,“ popsal Černý.

Podle něj je otázkou několika desítek let, než budou ve městech podobná auta jezdit. „Kdyby ale ve městech jezdila jen tato auta bez řidičů, bylo by mnohem méně dopravních nehod,“ podotkl.

V autě je superpočítač, který vyhodnocuje signály z různých čidel, ať jsou to kamery či radary.

„Auto zkrátka snímá okolí a reaguje na chodce, silnici, značky, ostatní auta. Třeba radary mají dosah kolem 200 metrů, takže jsou schopné si udělat 3D mapu místa, kde zrovna auto je a vyhodnocovat, jak rychle se k sobě auta blíží, jestli do silnice může vběhnout chodec. Algoritmy vyhodnocují třeba to, jestli dítě, které běží, nakonec vběhne do silnice,“ popsal Černý.

Na otázku, jestli by se bál sednout do Link & go a jet po Plzni ve špičce, odpověděl, že zrovna po městě by se nebál. „Já se na to dost těším, až bude možné sednout do auta, říci mu odvez mě do Stuttgartu, a během jízdy pracovat,“ řekl Černý. Auto bez řidiče bude podle něj hlavně šetřit čas, protože lidé budou moci místo řízení pracovat.

Připomněl, že v případě aut s autonomním řízením technika předběhla legislativu. „Technici a další odborníci auto vymysleli, otázka vpuštění těchto vozidel do provozu, je teď v rukou právníků,“ poznamenal Černý.

Ti podle něj nyní řeší, do jaké míry může rozhodovat auto a do jaké míry má v případě kolize zasáhnout člověk. Zkrátka jestli bude za nehodu zodpovědný výrobce vozu nebo řidič.

Link & go je podle Černého ve srovnání s konkurencí lepší v oblasti manévrovatelnosti vozidla, s kterým se například výborně zatáčí třeba v úzkých městských uličkách.