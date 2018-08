Archeologové našli u Plzně pozůstatky prastaré osady, zanikla za husitů

Místo s kameny ze zničené vesnice se nachází od současné silnice směrem do lesa k Boleveckému rybníku.

Ředitel archeologické společnosti ZIP Radek Široký vysvětlil, že při průzkumu právě tady našli koryto potoka a nejspíše i někdejší vodní nádrže.

„Zdejší údolí bylo mnohem hlubší. Někde kousek po proudu byla hráz a zde se usazoval bahnitý sediment. Nádrž ztrácela svoji funkci tím, že se zanášela. Nejspíše na konci tohoto procesu si potok našel novou cestu údolíčkem, což se stalo ještě před koncem vesnice. Koryto potoka navíc bylo zasypáno kameny. Vypadá to, že to jsou pozůstatky záměrně odklizené části zaniklé vesnice. Lze to přirovnat ke skládce suti,“ vysvětlil Radek Široký.

Archeologický průzkum pokračuje i na druhé straně silnice, i tam nacházejí archeologové plochy vyskládané z kamenů. Domnívají se, že kameny mohly tvořit plochu pod staveními ze dřeva. V historických záznamech z roku 1454 je ves Borek už popisovaná jako zaniklá.

Archeologové budou v práci pokračovat i v průběhu září. I když historické prameny dosud mluvily o vsi se čtyřmi staveními, podle archeologů je pravděpodobné, že jich tu bývalo víc.

„Co jsme při výzkumu odhalili, povětšinou skončí pod náspem nové silnice. My ale předpokládáme, že další nálezy mohou být ještě v navazujících lesích,“ vysvětlil archeolog. Uvedl, že prozkoumávat budou ještě i středověké úvozy poblíž Kamenného rybníku na okraji Plzně.

Zdeněk Kuťák pověřený vedením plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic uvedl, že tento archeologický průzkum nekomplikuje plánovanou stavbu silnice.

V současné době ještě běží výběrové řízení na zhotovitele stavby, která stávající silnici první třídy mezi Plzní a Třemošnou rozšíří ze dvou na čtyři jízdní pruhy a zbaví ji nebezpečných horizontů.

Kuťák předpokládá, že po nové silnici budou auta jezdit na konci léta 2020. „Všechny biologické i archeologické průzkumy jsme zajistili v dostatečném předstihu, aby to neovlivnilo samotnou výstavbu. Stavební práce se rozjedou zřejmě v příští stavební sezoně. Přestavba silnice bude za plného provozu,“ uvedl Kuťák.

Projektanti předpokládají, že kompletní přestavba 1,6 kilometru dlouhého úseku bude stát více než čtvrt miliardy korun.

