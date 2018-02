Stále více žen odmítá hormonální antikoncepci, moderní jsou tělíska

V plzeňské gynekologické ordinaci Čeňka Borna ještě před několika lety zaváděli nitroděložní tělísko jednou za měsíc. Teď už je to třikrát nebo čtyřikrát.

Proč je o tělíska takový zájem?

Padá riziko, které mají antikoncepční tabletky, tedy riziko tromboembolické nemoci. Tu způsobuje hormon estrogen, který v tabletách je, ale v tělískách žádný není. Takže to, čeho se ženy nejvíc bojí, tedy aby nedostaly trombózu, je tělískem eliminované. Nitroděložní tělísko s hormonem je u českých žen stále oblíbenější.

Využívá se tělísek víc i proto, že ženy už trombózu dostaly a nemají tedy jinou možnost antikoncepce?

My gynekologové tělísko dáváme i těm ženám, u kterých je riziko, že by trombózu mohly dostat. Riziko zjišťujeme u každé pacientky, která přijde. Vyplňují dotazník. Ptáme se v něm například, jestli měl někdo v rodině trombolitickou nemoc. Teprve když na všechny otázky odpoví žena negativně, antikoncepční pilulky předepíšeme. Když máme pochybnost, děláme vyšetření trombofilních faktorů, které vyloučí, jestli riziko existuje.

FAKTA Nehormonální nitroděložní tělísko organismus na něj reaguje jako na cizí těleso v organismu, začne do dělohy přitahovat větší množství bílých krvinek

ty pohlcují spermie a navíc jsou jejich degradační produkty pro spermie toxické Hormonální nitroděložní tělísko spojuje výhody nitroděložních tělísek a gestagenní hormonální antikoncepce

obsahují malé množství hormonu, který působí převážně v děloze

Dnes jsou na trhu tělíska i pro mladé ženy, které ještě nerodily. I o ty je zájem?

V doporučení je, že jsou i pro mladé ženy, které nerodily. Já jsem ale lékař ze staré školy a nechci tedy dělohu rušit nějakým tělískem. Antikoncepční tablety eliminují nevýhodu tělísek, tedy větší počet zánětů dělohy a možnou následnou neplodnost. Myslím, že pro mladá děvčata tělísko není vhodné. Naopak u žen, které si splnily své mateřské přání, vidím tělísko jako ideální antikoncepci. I kvůli tomu, že tyto ženy nejsou tak náchylné k zánětu.

Lze dopředu odhadnout, která žena bude k zánětu náchylnější?

Někdo má slabou imunitu a ten bude mít zánět častěji. K zánětům vnitřních rodidel dochází buď vzestupnou cestou, to znamená, že nejdřív vše začíná zánětem pochvy - a pak vzestupně do dělohy až do vaječníků a vejcovodů. Tento zánět může být důsledkem kvality sexuálního života, hygieny ženy, hygieny partnera. Navíc když mají ženy antikoncepci, muži nepoužívají prezervativy. Bariéra, kterou poskytuje kondom, zmizí a přenos infekce je snadnější. Infekce může sestupovat i ze střev nebo nastane celková infekce. To se právě vztahuje na ženy se sníženou imunitou.

Prosazuje se v poslední době více názor, že antikoncepce je škodlivá?

V poslední době pozornost společnosti k tabletkové antikoncepci není taková, jaká byla třeba v 90. letech. Díky té pozornosti došlo k rozvoji antikoncepce a ke snížení počtu potratů. Teď je popularizace antikoncepce menší a žen odmítajících tabletky je proto čím dál víc. Pozorujeme tedy nárůst jak klasických tělísek, tak hormonálních tělísek.

Dá se říci, že na používání antikoncepce už tolik netlačí farmaceutické firmy?

Takto jednoduše bych to neřekl. Antikoncepce je vlastně vyzkoumaná, za posledních 20 let nic nového na trh nepřišlo. Způsoby pilulkové antikoncepce už navíc nejsou kryty patentovou ochranou, a proto je teď vyrábí takzvaně kdekdo - když za to nemusí platit. Základních druhů je sedm osm, ale preparátů je 180. Výsledkem je to, že farmaceutické firmy už pilulky tolik nepropagují. Při Sdružení soukromých gynekologů proto vznikla skupina k propagaci antikoncepce.

Jaká je pro to motivace?

Někteří lékaři nechtějí dělat interrupce. Já osobně žádost o interrupci svých pacientek vyplňuji a doprovázím ženu při tomto zákroku, ale radost mi to nedělá.