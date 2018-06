Rýsuje se plán, jak by mohla vypadat spodní část Americké třídy v Plzni

Zástupci Ameside, dceřiné společnosti firmy Amádeus, které ve spodní části Americké třídy patří zhruba tříhektarové území, tvrdili, že si právě na veřejných prostorách dají záležet.

V plánu je, že z oblasti zmizí budova bývalého Prioru a místem, kde nyní stojí, bude procházet nová část ulice U Lázní. Naopak se počítá se zachováním vzrostlých platanů podél silnice na Americké třídě.

Zástupci společnosti také oznámili, že jednají s městem o tom, že by využili dnes zavřený podchod pod křižovatkou Americké třídy a Sirkové ulice. U křižovatky by mohla vyrůst výšková budova, dominanta místa. Podél Denisova nábřeží se počítá s výstavbou domů s byty orientovanými k řece.

Rodící se projekt se značně liší od plánu na stavbu obřího obchodního centra, které společnost prosazovala do roku 2013. Pak veřejnost plán odmítla v referendu a radnice s projektem nesouhlasila kvůli tomu, že investor nedodržel domluvené regulační podmínky.

Příprava nového projektu je teprve na začátku a čeká jej ještě projednání se zástupci města i představení veřejnosti. Pak by přišlo na řadu úřadování v rámci územního řízení. Stavět by se mohlo začít za dva tři roky a hotovo by potom mohlo být za další dva roky.

Zástupci Ameside tvrdí, že projekt vnímají jako výjimečnou záležitost. „Máme tři hektary v centru města. Je to příležitost vybudovat unikátní veřejný prostor,“ prohlásil šéf Ameside Tomáš Jícha.

Podle něj plánování musí začít právě u veřejných prostranství, jako jsou ulice a malá náměstíčka. „Ty definují hranice budoucích staveb,“ uvedl Jícha.

Filip Pokorný z architektonické kanceláře Chapman Taylor vysvětloval, že veřejný prostor bude objekty v celém území spojovat.

„Představujeme si, že ulice budou živé pěší zóny s vyloučenou dopravou. Chceme, aby tam byly sochy, vodní prvky a důležitou součástí bude zeleň,“ řekl.

Uvedl, že v prostoru u lávky mezi Anglickým a Denisovým nábřežím vznikne malé náměstí s kavárnami a širokým schodištěm. V blocích směrem k Americké třídě se počítá s obchody a administrativními prostory. „Měla by to být honosnější městská třída,“ sdělil Pokorný.

Tomáš Jícha připomenul, že společnost má zájem o nyní zavřený podchod pod křižovatkou Americké třídy a Sirkové ulice. „Přes ten by se mohli lidé dostat bezpečně do veřejného prostoru v území při cestě od nádraží,“ konstatoval.

Podle regulačních podmínek města musí mít bloky o rozloze nad čtyři tisíce metrů čtverečních více funkcí. Dominantní funkce, například obchodní, smí zabrat maximálně 60 procent a vedle ní musí být v bloku alespoň dvě další funkce. Každá by měla zabrat alespoň 15 procent objemu.

Zástupci společnosti Ameside deklarovali, že se drží podmínek, které stanovila územní studie. Nová pravidla už neumožňují postavit v místě obří obchodní komplex, který firma Amádeus původně plánovala.

Někteří z organizátorů referenda v roce 2013 dali nedávno najevo, že se jim ani nový projekt nezamlouvá. Tvrdí, že odporuje výsledku referenda. V něm lidé odpovídali na otázku, zda mají zastupitelé města zabránit výstavbě obchodního zařízení na místě zbořeného Domu kultury Inwest. Varovali proto před možným soudním sporem s městem, kvůli nerespektování výsledku referenda.

Zástupci radnice ale tvrdí, že se referendum vztahovalo k jednomu konkrétnímu projektu a že je možné místo zastavět, pokud se nový projekt bude podstatně lišit od toho předchozího.