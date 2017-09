Bubeník z AC/DC se vrací do Čech, se svojí kapelou přijede i do Plzně

Po velmi úspěšném jarním turné se legendární bubeník vrací opět do Čech. „Mám za sebou s AC/DC všechny možné velké stadiony a haly, ale tohle turné jsem chtěl od samého počátku pojmout jako návrat ke kořenům do doby, kdy jsem začínal. Dlouhá léta jsem nic tak skvělého nezažil. A musím s ohromným překvapením dodat, že z celé Evropy byla atmosféra na koncertech v Česku a na Slovensku snad nejvřelejší,” řekl po skončení tour jeden z vůbec nejslavnějších bubeníků v historii rockové hudby.

„Byl jsem až dojat, jak moc tu mají lidé rádi tvrdou muziku, kterou jsem hrál s AC/DC. Ještě víc jsem byl překvapený, jaký ohlas měly i naše současné pecky,“ prohlásil.

Unikátní styl hry Phila Rudda na bicí je zdánlivě jednoduchý, ale zároveň zcela jedinečný a nenapodobitelný. Phil Rudd je považován za rock’n’ rollovou modlu a zhmotnění klasického příběhu o mladém muzikantovi, který to dotáhl až na úplný vrchol světové hudební scény.

Rudd bubnoval od 70. let v Melbourne v řadě různých kapel, včetně Buster Brown či Coloured Balls. Od roku 1975 patřil ke klasické sestavě AC/DC, v roce 1983 byl z kapely vyhozen. Vrátil se v roce 1994 a vydržel až do roku 2014. S AC/DC také ještě stihl nahrát jejich poslední album Rock Or Bust.

Kromě Plzně se uznávaný rocker objeví v Českých Budějovicích, Olomouci, Jablunkově a Teplicích. Plzeňský koncert, který potrvá minimálně sedmdesát minut, začíná ve 20 hodin.