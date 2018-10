Škola je odkladištěm problémových dětí, tvrdí odborníci. Ředitelka to odmítá

Šestnáctá základní škola v centru Plzně je zařízení, kde převažují romské a problémové děti. Jeho ředitelka odmítá, že by škola sloužila jako odkladiště takových žáků. Odborníci ji ale považují za typický příklad segregace. Školu by zrušili a děti rozmístili do jiných zařízení.