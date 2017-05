Ve Ztrátách a nálezech najdete cokoliv, ve skladu je kajak i zubní protéza

Kancelář Ztráty a nálezy, které sídlí v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 3, shromažďují všechny předměty nalezené v Plzni, včetně těch, které někdo zapomene ve vozech městské hromadné dopravy nebo na nádražích či ve vlacích.

Ztráty a nálezy spadají pod odbor vnitřních věcí a šéfem je tu usměvavý Miroslav Tříska. Většina lidí podle něj přichází okamžitě, když začnou něco postrádat. Najdou se ale i tací, kteří si vzpomenou i dva roky poté.

„To pak už kolikrát ani přesně nedokážou popsat, jak ztracená věc vypadala,“ líčí Miroslav Tříska.

Ztracené věci se uschovávají tři roky

Po změně občanského zákoníku se ztracené věci uschovávají po tři roky. Poté se vyřazují a buď se likvidují, nebo se je město pokusí prodat.

Loni přibylo 1559 nálezů, počet postupně narůstá. Podle Třísky jich bývalo ročně o 300 až 400 méně. Kam se všechny ty věci vejdou?

„Ideální by bylo, kdybychom měli dvě tělocvičny s regály,“ říká Miroslav Tříska a ukazuje dosti odlišnou realitu. Kromě jedné kanceláře u vstupu do budovy úřadu mají Ztráty a nálezy čtyři místnosti ve sklepě a něco jako garáž.

Lidé se tam vůbec nedostanou. Poté, co důkladně popíší, co ztratili, a věc se podaří najít v systému, Miroslav Tříska se sám „zanoří“ do útrob budovy a začne hledat.

Věci jsou tříděné podle doby nálezu i podle toho, o co se jedná. Skrývá se tu skutečně leccos. Hasicí přístroj, věšák, invalidní vozík, plynová bomba, rybářské pruty, hrábě i laminátový kajak.

„Většina kuriózních věcí není ztracených, ale opuštěných. Někomu je líto vyhodit invalidní vozík a postaví jej tedy ke kontejnerům. Když tam leží moc dlouho, městská policie ho přiveze sem,“ krčí rameny Tříska.

Stejně tak, jako nevěří, že by někdo ztratil invalidní vozík, nevěří, že by někdo mohl někde zapomenout zubní protézu. „Tu tady máme taky. Vlastně je tu cokoliv, na co si vzpomenete.“ Někdy policisté přivezou i kradený bicykl, který se najde na konci města pohozený ve křoví.

Všechny předměty ve Ztrátách a nálezech jsou zveřejňovány na webových stránkách, lidé sem mohou přijít kdykoliv během úředních hodin. „Jednou přijde za den lidí pět, jindy 25. A do toho třeba dalších dvacet lidí volá,“ vyčísluje Miroslav Tříska, jak to chodí v jeho „království“.

Ztracenou věc však nedostanete automaticky. Je třeba nejprve prokázat, že je vaše. Ideálně fakturou. „U telefonu nám stačí zadat PIN,“ říká Tříska.

Do Ztrát a nálezů se dostane odhadem třetina zatoulaných věcí. A zpátky k majiteli zamíří zhruba pětina z toho.