Zpěvačku Mirku Novak ze Sušice okouzlila Amerika a černošská hudba

Koncertovala po klubech, vystoupila na slovenské ambasádě ve Washingtonu DC, byla hostem KOOP Radia v texaském Austinu. Doma je hlasovou lektorkou, zapojila se mimo jiné do projektu Zpěvomat, v němž se na ulici zpívá lidem na přání, má skupinu The Dozen Street. „Přijde mi, že až posledních pět let žiju život toho, kým skutečně jsem,“ míní osmadvacetiletá rodačka ze Sušice.

Byl to zlomový okamžik

„Odjezd do Ameriky byl zlomový okamžik,“ je si vědoma Mirka Novak. Mimochodem tuto podobu svého jména začala používat právě kvůli kontaktům v zahraničí.

Za velkou louži se rozhodla poprvé odjet ani ne tak kvůli hudbě, chtěla především navštívit svoji sestru, která se tam vdala. „Měla jsem hrozný strach, když jsem tam jela. Bála jsem se, že na mě kamarádi zapomenou, když s nimi nebudu mít společné zážitky,“ vzpomíná na počátek své cesty Mirka Novak, která vystudovala na Pedagogické fakultě ZČU hudební výchovu a psychologii.

Během tříměsíčního pobytu se sestrou vyrazila i na několikadenní výlet do New Orleans. A nestačila se divit. Ta svoboda, jaká tam panovala! Toho umění, které kolem ní bylo. Neuvěřitelná inspirativní atmosféra. Video, které tu natočila, nenadchlo jen ji, ale i kamarádku Terezu Hrubanovou alias Electric Lady.

Když přijela zpět, o New Orleans se spolu bavily. „A já jí říkala, že bych chtěla do Ameriky znovu,“ líčí Mirka Novak.

Bylo rozhodnuto. Mirka s Terezou se sebraly, každá se dvěma stovkami dolarů v kapse a vyrazily do vysněného New Orleans. „Sáhly jsme si na dno, existenčně. Prvních čtrnáct dní jsme jedly jen banány, čokoládu a ty nejlevnější fazole. A tím, že jsme hrály a zpívaly bez aparatury, na chvíli jsem ztratila i hlas,“ přiznává Mirka Novak.

Jedním dechem však dodává, že ty tři měsíce za to určitě stály. Skládaly, hrály na ulici, sbíraly kontakty. Skvělá zkušenost.

Po návratu ji však přepadl obrovský smutek, padla na ni beznaděj. „Říkala jsem si, proč jsem se nenarodila ve Státech? Vždyť doma svůj potenciál naplno nerozvinu. Pořád jsem přemýšlela, jak to udělat, abych mohla odcestovat znovu,“ vzpomíná Mirka Novak a pokračuje ve vyprávění. „A pak mi to došlo. Vždyť já tímhle mohu motivovat i ostatní. Setkala jsem se třeba i s tím, že mi mí známí napsali, že jsem je svojí cestou do Ameriky inspirovala tak, že se sami rozhodli udělat změnu ve svém životě a realizovat to, o čem dosud jen přemýšleli,“ říká Mirka Novak.

Další zkušenost: Austin

Mirka Novak na sobě začala pracovat ještě víc než dřív, učila se jazzové standardy, učila se sketovat. Na menším turné s Terezou Hrubanovou se pak setkala s jedním muzikantem, který byl nadšený z jejího hlasu. „A poradil mi, že bych mohla odjet do Austinu v Texasu,“ vypráví Mirka Novak.

Odjela tam. A strávila tam rok a půl. Obcházela místní kluby, chodila na pravidelné otevřené improvizace hudebníků, neboli jamování, a snažila se vytvořit kontakty. Týdně odesílala desítky e-mailů do různých hudebních klubů, přesto žádná nabídka nepřicházela. Po čtyřech měsících se to zlomilo. První nabídky na koncerty a důležitá setkání.

„Potkala jsem člověka, který navštívil ČR, byl to prezident Music Association v Austinu. Díky němu jsem se dostala do rádia. Během hodinového vysílání jsme vedli rozhovor, a ten prokládali živým vystoupením,“ svěřuje se Mirka Novak s tím, že se jí podařilo dostat také na známý festival South by Southwest v Austinu. A koncertovala průměrně čtyřikrát do měsíce.



Mirce nejvíc učarovala černošská hudba - zejména R’n’B soul. A věnuje se mu i tady, v Plzni, kde je s kratšími přestávkami od loňského července. Podařilo se jí sehnat muzikanty naladěné podobně jako ona a vznikla skupina The Dozen Street.

Kromě toho připravuje různé projekty. Loni ji kontaktovala Ridina Ahmedová, díky níž se zapojila jako lektorka do Zpěvomatu, plzeňského i pražského, účastní se také interaktivních koncertů pro tři hlasy a publikum v projektu „Řekni mi“.

Pokračuje také jako hlasová lektorka. Bude mít workshop na festivalu Jazz bez hranic, dává i soukromé lekce. „Dělám to už jedenáct let, dnes ke mně dochází i moje bývalá profesorka,“ krčí rameny Mirka Novak. „Bránila jsem se tomu, doporučovala jsem jí někoho jiného, ale trvala na tom, že chce chodit ke mně,“ líčí s úsměvem Mirka.

Díky kombinaci lektorství a své tvorby se může hudbě věnovat na sto procent. „Já bez hudby, a zejména tvořivé práce, uvadám, necítím se dobře,“ netají se Mirka Novak, která má v hlavě už spoustu hudebních plánů.

Láká ji východ USA

Kromě toho, že se právě dotáčí videoklip k jejímu songu Hear that Sound v Americe, který vyjde do týdne, chystá několik koncertů v Berlíně, další po Čechách. A ráda by zase odcestovala do USA, někam na východní pobřeží, kde už má dost známých muzikantů.

„Snažím se poslouchat svůj instinkt, svůj vnitřní hlas. Zpravidla to, pro co se nadchnu, se ukáže jako to správné,“ míní Mirka Novak, spokojena s tím, že může v životě dělat to, pro co byla stvořena. „To považuju za největší úspěch,“ říká.