Senior čelí obžalobě ze zneužívání chlapců. Nejsem sexuální predátor, říká

Muž měl chlapce opakovaně zneužívat od prosince 2015 do října loňského roku ve svém bydlišti a na dalších místech. Bylo to podle obžaloby ve dnech, kdy měl děti svěřené do péče na víkendy nebo prázdniny. „V té době jim také umožňoval kouřit a pít alkoholické nápoje, i když věděl, že jim ještě nebylo 15 let,“ uvedla státní zástupkyně Katarina Peková.

Děti mu podle dostupných zpráv půjčovali jejich poručníci, kteří si je vzali z dětského domova. Kvůli ochraně obětí trestných činů není podle zákona možné zveřejnit bližší informace ani o obžalovaném.

Souzený muž prohlásil, že kluky k ničemu nenutil. „Zaujalo mě, že žili ve velké rodině, bratři mají ještě další sourozence. Já se o ně staral. Bral jsem je i do kina, na výlety, učil jsem se s nimi, protože měli v učivu velké mezery. Je pravdou, že jsem s nimi měl sexuální kontakt. Oba jsem uspokojoval rukou, někdy i orálně. Nejsem žádný sexuální predátor, kluci si o to řekli,“ prohlásil obžalovaný muž, který byl v minulosti téměř čtyři desetiletí ženatý.

Muž podle znalce netrpí deviací ani psychickou chorobou

Sexuolog Jiří Hrdlička u soudu uvedl, že u muže nezjistil sexuální deviaci ani duševní chorobu. „Ani posuzovaný nedokázal nabídnout racionální vysvětlení toho, co se stalo. Nemám pochybnost, že je heterosexuálem,“ prohlásil před soudem sexuolog.

Obžalovaný tvrdí, že muži ho nikdy nevzrušovali. Že to ale neplatí u těchto dvou chlapců, podle svých slov zjistil, když chtěl jeden z nich namasírovat a podrbat na zádech.

„Masíroval jsem ho. On sám se ale opakovaně drbal vpředu, kde se oholil. Svědělo ho to. Pak se otočil. Chtěl dál drbat a zjistil jsem, že má erekci,“ tvrdí souzený muž.

Zaznamenané výslechy chlapců z policejního vyšetřování bude soud teprve přehrávat. Chlapci prý muži na začátku letošního roku vzkázali, že jim je ho líto. „Prý jim táta řekl, že když neřeknou všechno, půjdou do pasťáku. Toho se kluci bojí. Sám jsem byl několikrát v minulosti přímo u toho, jak jim táta říkal, že půjdou do pasťáku, když se nezlepší,“ prohlásil souzený muž.

Soud bude pokračovat na konci léta.