Žena jela po D5 v protisměru. V krvi měla kombinaci léků, ukázal soud

„Zamotala jsem se na kruhových objezdech, asi jsem někde špatně odbočila a dostala jsem se na dálnici, kam jsem nechtěla. Byla jsem ve stresu, hlavně jsem chtěla pryč z dálnice, hájila se u soudu šestašedesátiletá Zdeňka Nouzová.

Důchodkyni hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až osm let vězení. Nejhůře na její jízdu doplatili manželé, jejichž auto skončilo ve svahu u dálnice. Lékaři u každého z nich diagnostikovali prasklý obratel. Dvaatřicetiletého muže museli operovat, pak byl půl roku v pracovní neschopnosti.

Podle znalců měla seniorka při řízení svého citroënu v krvi kombinaci několika léků.

„Občas jsem si vzala léky na spaní a někdy na uklidnění. Ale nebylo to pravidlo a nemám na ně žádný návyk,“ prohlásila žena, která podle svých slov dříve pracovala ve zdravotnictví.

Zběsilé jízdy po dálnici v protisměru lituje. Ten den chtěla jet ze Skvrňan na Světovar, a tam řešit poškození jiného vozu, kterému asi měsíc před tím nacouvala do nárazníku.

Jenže místo na Světovar se dostala po dálničním přivaděči až do Ejpovic na Rokycansku. Tam zastavila u vjezdu na dálnici. Když se rozjela, nečekaně zahnula doleva a vydala se po dálnici v protisměru směrem na plzeňskou čtvrť Černice.

„Řidičský průkaz mám skoro čtyřicet let, jezdila jsem autem skoro každý den. Když jsem zastavila na přivaděči u dálnice, nevěděla jsem, co mám dělat. Jízdu po dálnici si detailně nepamatuji, byla jsem v hrozném stresu. Snažila jsem se jet co nejvíc u kraje, ostatní auta na mě troubila. Kdybych věděla, že jsem způsobila nehodu, zastavila bych,“ řekla žena.

V protisměru jela po dálnici D5 od Ejpovic až na sjezd u Litic, kde se otočila, a pak odstavným pruhem jela zpátky směrem na Prahu. V protisměru projela i tunelem Valík. Policisté ji zastavili ještě na dálnici.

„Svým jednáním vydala lidi v nebezpečí smrti nebo těžkého zranění,“ uvedla státní zástupkyně Ivana Dragúnová.

Hlavní líčení bude pokračovat v červnu. Důchodkyně prohlásila, že od nehody už nejezdí a citroën, se kterým jela po dálnici v protisměru, už také nemá.

V tunelu Valík auto jedoucí v protisměru zachytila kamera (15. 6. 2016)