Obří malba na stěně tubusu pro železniční tunel už čeká na své zboření

Zbývá posledních dvě stě metrů a razící štít po více než čtyřech kilometrech vyjede zase na světlo.

Malba na stěně pod vrchem Chlum je dílem Josefa Sedláka a Tomáše Staňka. „Poprvé jsme přijeli k tunelovému portálu v noci. Přivezli jsme si promítačku a obraz promítli na zeď. Několik hodin jsme obtahovali jen čáry. Byla to chvílemi těžká práce, stínili jsme si vlastním tělem,“ popsal Staněk.

Když druhý den přijeli na stavbu za světla, zjistili, že v některých místech obtahovali něco jiného. Podle menších obrázků pak vše napravovali. „Bylo to hlavně o proporcích, protože na ploše nejméně osm krát osm metrů pořádně nevidíte z jednoho konce na druhý,“ doplnil Tomáš Staněk. Obraz stříkali nejméně 14 hodin, spotřebovali přes sedmdesát sprejů.

V loni v místě jižního tubusu nechali na stěnu namalovat razící hlavu štítu Viktorie. „Letošní obraz symbolizuje pomyslný kolík, který Viktorie předá Plzeňanům,“ řekl stavbyvedoucí Václav Anděl.

Do stěny se razící štít zakousne do měsíce. První vlak by mezi Kyšicemi a Plzní měl projet v závěru příštího roku.