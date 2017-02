Zámeček u Přeštic vykradli dva zloději, líbily se jim příbory i šperky

Třiadvacetiletý muž z Domažlicka a jeho o pět let starší kumpán z Plzně se do zámku vloupali 14. února ráno.

Podle zjištění policie vylezli po žebříku k oknu, které vytlačili a tak se dostali dovnitř. V zámku nikdo nebyl, a proto měli dost času všechno důkladně prohledat.

Zalíbily se jim zejména příborové sady, dózy, vázy, hodinky, obrazy a šperky staré 40 až 160 let. Kořist si dali do batohů, jenže je překvapil muž, který na ně v zámku narazil a dvojice se dala na útěk. Muž pak oznámil policistům, že se do zámku nejspíš někdo vloupal.

Policisté hned zahájili pátrací akci, do které zapojili i psy. Během několika desítek minut vypátrali a zadrželi dva muže odpovídající popisu.

„Oba se kriminalistům k trestné činnosti přiznali. Soupisem odcizených věcí byla jejich hodnota stanovena na nejméně 53 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Fialová.

Dodala, že kriminalisté oba muže obvinili z krádeže vloupáním a soud je poslal do vazby.