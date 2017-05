Cizincům, kteří se vzbouřili v Balkové, hrozí jako trest jedině samotka

Nepokoje vyvolali v pondělí kolem poledne dva Nigerijci, kteří se zabarikádovali v místnosti izolace. Odmítli ji opustit a stupňovali agresi vůči policistům, začali po nich házet nábytek.

Postupně se k nim přidalo dalších třináct cizinců, a tak situaci přijela krotit zásahová jednotka policie (více o incidentu čtěte zde).

Pokus o vzpouru odsoudil ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD s tím, že ti, kdo nepokoje rozpoutali, si ponesou následky. „Takovéto chování nebudeme v žádném případě trpět,“ prohlásil Chovanec.

Podle mluvčí cizinecké policie Kateřiny Rendlové ale prakticky není způsob, jak vzbouřence potrestat. Incidentem se nebude zabývat ani policie.

„Už nyní jsou ti lidé omezeni na osobní svobodě. Je to stejné, jako by se to stalo ve vězení. Čekají na vyhoštění, proto jsou v detenci a všechny konflikty v takových zařízeních se řeší jen kázeňsky. Můžete je dát na samotku, na zpřísněný režim, ale tam nikdo nikomu nic neudělal. Nedošlo ani k žádnému trestnému činu, tak co by měla policie řešit?“ řekla mluvčí Rendlová.

Tři cizinci si stěžovali na nevolnost, přijela pro ně záchranka

Tři z mužů, kteří se do vzpoury zapojili, si krátce po zákroku policejní zásahové jednotky stěžovali na nevolnost. Proto do Balkové vyjížděli také záchranáři.

“V areálu jsme ošetřili celkem tři osoby. Byli to muži cizí státní příslušnosti. U všech se jednalo o zdravotní indispozici interního charakteru. Nikdo z námi ošetřovaných osob neutrpěl úraz. Dva z mužů byli s policejní eskortou převezeni na interní ambulanci Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Ani jeden z nich nebyl v ohrožení života,“ informoval mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha.

Policejní mluvčí Rendlová v úterý uvedla, že cizinci nevolnost simulovali.

„Předstírali, že se jim udělalo úplně mdlo z toho, co se tam stalo. Nechali se odvézt k doktorovi, ten řekl, že jim nic není, tak je zase odvezli zpátky,“ řekla Rendlová a popsala, že podobné incidenty a předstírání nemocí jsou v záchytných zařízeních na denním pořádku.

Zabarikádování i útoky na policisty jsou v detenci běžné

„Je to běžný život v detencích. Oni (cizinci) nechtějí být vyhoštěni a tímto způsobem proti tomu protestují. Demonstrativní sebevraždy, předstírání kolapsů, předstírání jakýchkoli emocí, útoky na policisty nebo zabarikádování se dějí obden,“ tvrdí Rendlová.

Potíže prý obvykle dělají menší skupinky cizinců, třeba čtyři nebo šest lidí, a veřejnost se o tom ani nedozví. Jenže v pondělí v Balkové bylo vzbouřenců více a ostraha areálu je nedokázala ze zabarikádované místnosti dostat.

„Proto musela být povolána zásahová jednotka a nějak se o tom dozvěděli novináři, “ podotkla mluvčí.

Záchytné zařízení pro cizince v Balkové má kapacitu 200 míst. Podle aktuálních údajů ministerstva vnitra tam je umístěno 56 cizinců. Všechno jsou to muži.