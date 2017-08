Začala oprava vozovky Wilsonova mostu, dělníci zkoušejí různé metody

Příčina vyjetých kolejí ve vozovce je podle náměstka primátora Pavla Šindeláře z ODS jasná. „Je to dopravní zatížení, těžké trolejbusy, jejich brzdění. Teď se uskuteční další pokus při hledání, jak vozovku co nejlépe a na co nejdéle opravit.“

Na mostě je vytyčený koridor, ve kterém se opravuje povrch. Každá část se dělá trochu jiným způsobem. „Minimálně do jara budeme sledovat, který se nejvíce osvědčí,“ uvedl Šindelář.

Už sedm měsíců po skončení kompletní rekonstrukce Wilsonova mostu před třemi lety odborníci poprvé řešili klesající dlažbu. Vozovku začali dlouhodobě hlídat a přeměřovat. Zpočátku měření ukazovala, že se vymačkávání zpomalilo.

Jenže v letošním roce je v některých místech dlažba už několik centimetrů níže než po předání mostu do provozu.

Zejména je to před semaforem na konci mostu ve směru od nádraží k Mrakodrapu. Je to dáno tím, že na červenou tu vozidla musejí zastavit a pak se rozjet. Na vozovku tak působí velké síly.

Vedoucí Úseku koncepce a dopravního inženýrství Magistrátu města Plzně Ondřej Vohradský uvedl, že projektanti ještě budou zkoumat možnost přeprogramování semaforů na konci mostu tak, aby trolejbusy jedoucí od nádraží k Mrakodrapu měly pokud možno vždy zelenou a nemusely zastavovat.

Most bude kromě autobusů a trolejbusů uzavřen pro veškerou dopravu až do konce srpna. Odborníci vyzkoušejí různé technologie, jak zabránit nebo alespoň výrazně zpomalit vymačkávání kolejí.

Jenže co když žádná z technologií nebude natolik odolná, aby dlažbu udržela delší dobu na svém místě? Je připravená objízdná trasa pro těžké kloubové trolejbusy?

„Myslím, že není objízdná trasa, která by vyřešila problém se zatížením mostu a zároveň uspokojila cestující na Americké třídě,“ připustil náměstek Šindelář.

Prioritou je vyřešení problému s dlažbou

Teoreticky by bylo možné trolejbusy odklánět ze Šumavské ulice přes Sirkovou na Anglické nábřeží a pak by se trolejbusy u Mrakodrapu vracely na původní trasu.

Dopraváci by ale museli dodělat troleje pro odbočení ze Sirkové ulice do Šumavské. „Nedokážu si to představit,“ říká na tuhle možnost provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček.

Ondřej Vohradský podotkl, že trolejbusová trasa po Americké třídě od vlakového nádraží ke křižovatce U Práce je vedená logicky. „Tuto trasu potřebujeme. Prioritní je vyřešení otázky dlažby na mostě, ne přeložení linky městské dopravy,“ uvedl Vohradský.