Restaurace, které poskytnou toalety turistům, ušetří za předzahrádky

Počet veřejných záchodků v Plzni potřebám turistů rozhodně neodpovídá. Přímo v centru jsou tato zařízení tři. Kromě toalet náměstí Republiky, které provozuje soukromý nájemce, fungují také v podchodu na Americké třídě a u Pekla v Pobřežní ulici.

Největší plzeňský obvod v současné chvíli provozuje čtvery veřejné toalety, podle starosty Radislava Neubauera jsou však velmi ztrátové. „V přepočtu nás jedno vyčůrání vyjde na 300 korun,“ upozornil Neubauer.

Celkové provozní náklady za první pololetí letošního roku dosáhly bez mezd na 281 tisíc korun.

Nejvytíženější jsou toalety na Americké třídě a u Borského parku, které hojně využívají i řidiči MHD. Podstatně méně, odhadem maximálně 150 lidí měsíčně, navštíví WC v ulici Terezie Brzkové ve Skvrňanech. Ještě méně, zhruba třicet lidí měsíčně, pak přijde na toalety u Pekla.

„Počítáme s tím, že bychom ta méně využitá WC zavřeli,“ prohlásil Neubauer a doplnil, že by k tomu mohlo dojít zhruba za rok, až se plně rozběhne projekt Vlídného WC.

„Zatím se nám přihlásilo šestnáct restaurací, další podle nás ještě přibudou. To je oproti stávajícímu stavu dostačující,“ je přesvědčen Neubauer.

Otázkou pak je, co s nevyužitými objekty zrušených toalet. „Zkoušeli jsme je už v minulosti pronajmout, zájem o to ale nebyl,“ přiznal starosta.

Podniky, jejichž WC budou moci turisté volně využívat, budou označeny samolepkou, jejich seznam bude uveden i v turistických průvodcích. Motivací má být zejména nižší poplatek za předzahrádky, podniky zaplatí namísto nynějších pěti korun za metr čtvereční a den polovinu.

„Turisty k nám pouštíme i dnes, ničím nás to neomezuje,“ řekl provozní Švejk Restaurantu v Riegrově ulici Roman Kareš a potvrdil, že se podnik zapojí i do projektu. Jako pozitivní vnímá i slevu z poplatku za předzahrádky.

„Náklady budeme mít sice o něco vyšší, věříme ale, že se budou kompenzovat,“ souhlasil majitel Vinárny Jadran v Bezručově ulici Vladimír Jančík. Podnik získá podle něj propagaci navíc. Zároveň věří, že lidé, kteří využijí toaletu v podniku, si později dají třeba i něco k pití či k jídlu.

Naopak restaurace U Salzmannů se do projektu nejspíš nezapojí, a to především kvůli poloze toalet uprostřed podniku. „Pro naše hosty by to nebylo příjemné. Jednotlivý turista nám nevadí, i dnes ho tam pustíme, aniž bychom z toho měli nějaké výhody, ale zástupy turistů už by byly rušivým elementem,“ vysvětlil provozní Marek Bešta.

U parkoviště autobusů vzniknou kamenné toalety

Situaci v centru by měly v budoucnu zlepšit také kamenné toalety umístěné v sousedství Domu dětí a mládeže v Pallově ulice. U turisticky nejvytíženějšího autobusového parkoviště nyní stojí mobilní toalety.

„Jejich potřeba se objevila v souvislosti s nárůstem počtu turistů ve městě v roce 2015 (kdy byla Plzeň Evropských hlavním městem kultury, pozn. red.),“ vysvětlila mluvčí magistrátu Eva Barborková. V turistické sezoně jsou tu čtyři toalety, mimo ni dvě.

Do budoucna se počítá s výstavbou veřejného WC s napojením na inženýrské sítě, technický projekt už je hotový. Podle ředitele technického odboru plzeňského magistrátu Jiřího Kozohorského přicházejí v úvahu dvě lokality - jedna přímo u parkoviště, druhá v Truhlářské ulici u výjezdu z parkovacího domu Rychtářka.

„Připojení na potřebné sítě by v prvním případě vyšlo zhruba na 650 tisíc bez DPH, v tom druhém zhruba na 300 tisíc korun,“ vyčíslil Kozohorský a dodal, že náklady zvyšuje právě množství sítí, které se v dané lokalitě nachází.

Samotné zařízení by pak v závislosti na zvoleném designu a vnitřním vybavení stálo předběžně mezi 1,25 a 3 miliony korun. Cenu zvyšuje to, že by se mělo jednat o bezobslužné toalety, do nichž by se vstupovalo po vhození mince. Po každém použití by se toaleta sama umyla a vydezinfikovala.