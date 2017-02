Na dohodu zbývá 90 dnů, pak Plzeň vyvlastní pozemky pro západní okruh

Pokud se do 90 dnů město s majiteli pozemků nedohodne, radnice požádá o odnětí vlastnictví. Radní pro majetek Helena Matoušová prohlásila, že v případě obou majitelů, kterými jsou fyzické osoby, už město vyčerpalo všechny možnosti.

„Snažíme se s majiteli jednat do poslední chvíle, oslovovali jsme je mnohokrát. Není to tak, že by se nyní uzavřela cesta k jednáním. Pořád je ještě dohoda možná, ale musí vycházet z reálných možností, “ řekla Matoušová zastupitelům.

Podle radní se vždy najde někdo, kdo nechce jednat nebo má neúměrné požadavky.

„Západní okruh je prioritní dopravní stavbou města. Odvede část aut mimo přetížené centrum,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Petr Náhlík. Na okruh bude napojeno i sídliště Vinice.

Plzeň pro dokončení západního okruhu potřebuje vybudovat přes tři kilometry dlouhou silnici za téměř dvě miliardy. Ta naváže na již fungující část z Borských polí kolem Skvrňan.

Nová silnice povede od Chebské ulice přes údolí řeky Mže. Kolem Radčic začne stoupat a skončí na Karlovarské třídě mezi hasičskou stanicí a zimními stadiony. Tam vznikne kruhový objezd.

„Srovnatelný bude s křižovatkou u Makra. Pokud nenastanou problémy, finance na jeho stavbu by měly přijít ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ vysvětlil Petr Otásek z krajské správy a údržby silnic. Kruhový objezd bude součástí silnice Plzeň - Karlovy Vary.

Město už má většinu z potřebných 26 hektarů pozemků v trase silnice, část je historickým vlastnictvím města Plzně.

Se zhruba devadesáti soukromými vlastníky postupně vyjednává a vykupuje od nich 15,8 hektaru pozemků. Vyřešeno má 13,5 hektaru, vyplývá z oficiálních materiálů města. Za metr čtvereční město platí v průměru 800 korun.

V kraji už se vyvlastňovalo kvůli silnici i železnici

Majitelé, kterým teď hrozí vyvlastnění, mají dohromady 2,4 procenta pozemků nezbytných pro stavbu nové silnice.

Město společně s krajem doufají, že v roce 2019 budou moci zahájit stavbu a že v roce 2022 začnou po okruhu z Karlovarské až na Borská pole jezdit auta.

Plzeň ale není prvním městem v kraji, které vyvlastnění pozemků zvažuje. MF DNES zjistila, že v posledních sedmi letech byly už nejméně dvěma majitelům v kraji pozemky vyvlastněny s odůvodněním, že jde o veřejný zájem.

Loni to soudy potvrdily u pozemků majitele v trase obchvatu Rokycany - Hrádek. Už na přelomu desetiletí začalo vyvlastňování u Kyšic v trase železničního koridoru.