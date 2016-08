Lepší trojka ze všeho pro hejtmana Šlajse, i tak je druhý nejlepší

Čtyřiašedesátiletý Václav Šlajs podle čtenářů má nejlepší průměr ze znalostí potřeb kraje, hospodaření s penězi a prosazování krajských zájmů. Nejhůře mu šly podle čtenářského hodnocení politika a doprava.

Jenže z nejlepších předmětů má známku 2,6 a z těch, ve kterých se mu dařilo nejméně, skončil s hodnocením 2,8.

K vyznamenání na vysvědčení je to s celkovým průměrem 2,69 sice hodně daleko, přesto je Václav Šlajs druhým nejlépe hodnoceným hejtmanem v republice. Pouze středočeský Milan Petera byl o jednu setinku lepší.

Ani v jednom z předmětů nedostal hejtman od hodnotitelů víc pětek než jedniček. Pětky byly po jedničkách ve všech předmětech druhou nejčastější známkou, kterou dostával.

„Za vlády tohoto hejtmana došlo k rozrušení železniční tratě Svojšín - Bor: zničil každodenní spojení s částí kraje, která patří k nejzanedbanějším, dále zničil každodenní spojení mezi Staňkovem - Horšovským Týnem a tím i Poběžovicemi! Znemožnil dojíždění vlakem do Plzně z této oblasti,“ napsal mimo jiné do diskuse ke známkování hejtmana Martin Kubík.

I to může být vysvětlení, proč je doprava v jeho hodnocení jedním z nejslabších předmětů. A to i přesto, že do oprav krajských silnic šly v posledních letech největší balíky peněz. Podstatnou část sumy tvořily dotace.

Uškodilo Václavu Šlajsovi, nebo naopak pomohlo k lepšímu hodnocení, že nebyl hejtmanem po celé čtyři roky? Prvním mužem Plzeňského kraje se stal v lednu 2014, kdy předchozí hejtman Milan Chovanec byl jmenován ministrem vnitra a uvolnil post stranickému kolegovi, který byl na kraji jeho ekonomickým náměstkem.

„Děkujeme, Václave děkujeme, jak dobře jsi kraj vedl,“ prohlásil v úterý odpoledne v centru Plzně plzeňský primátor Martin Zrzavecký z pódia, na kterém ČSSD zahajovala svoji republikovou předvolební kampaň. Václav Šlajs v té době stál mezi lidmi pod pódiem. Už dříve uvedl, že post obhajovat nebude.

Plzeňský kraj zůstává jako jediný i nadále nezadlužený.

Nástup Šlajse na hejtmanský post provázely protesty. Jeho odpůrci mu připomínali minulost vojáka z povolání a předsedy útvarové organizace KSČ. „Vím, že jako sociální demokrat a bývalý člen KSČ nemůžu vyhovovat všem,“ uvedl k tomu.