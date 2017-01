Školáky trápí vši i v zimě, parazitům vyhovují teplé čepice

Zkušenost s pedikulózou, což je lékařský termín pro zavšivení, mají všechny školy.

„Zrovna teď řešíme výskyt vší ve třetí a čtvrté třídě. V zimě je vždycky situace horší, což souvisí s nošením čepicí. Děje se to každoročně,“ říká například Zdeňka Vrátníková, ředitelka 13. základní školy v Plzni. A další ředitelé souhlasně přitakávají.

„Veš dětská se v kolektivech objevuje. S tímto faktem se moc dělat nedá,“ konstatuje Jitka Mejcharová, ředitelka 4. základní školy v Plzni.

„Ano, taky se u nás čas od času vyskytují. Loni a předloni to ale bylo ve větší míře,“ souhlasí zástupce ředitele klatovské školy v Plánické ulici Vlastimil Časta.

Už dávno ale neplatí, že by dítě kvůli pedikulóze trpělo ostudou. „Je to věc, která se běžně přihodí i ve velice čistotných rodinách,“ líčí své zkušenosti Jaroslava Kuklová, ředitelka 2. základní školy v Plzni.

Podle epidemiologa Petra Pazdiory se vši vyskytují přibližně ve stejné míře jako v minulosti. Školy však nemají povinnost případy hlásit, konkrétní čísla proto k dispozici nemá.

Pro zlikvidování parazita na trhu existují různé šampony či léčivá séra, jejichž cena se pohybuje zpravidla mezi 160 a 250 korunami.

„Pro prostředky proti vším k nám lidé chodí poměrně často, zejména v posledních dvou letech,“ hodnotí situaci Ilona Kratochvílová z plzeňské lékárny U Bílého jednorožce.

Doba „léčby“ závisí na délce vlasů, zabere několik dní. „Vždy se doporučuje aplikaci po dvou až třech dnech preventivně zopakovat. Může se stát, že některá hnida přežije,“ vysvětluje Kratochvílová s tím, že je třeba z vlasů hnidy také vyčesávat. Zároveň je třeba doma vše vyčistit a vyprat.

Školy se shodují na tom, že důležitá je především prevence ze strany rodičů. V případě, že pedikulózu u dítěte objeví, měli by o tom školu neprodleně informovat, aby mohla upozornit ostatní. Do kolektivu by se dítě nemělo vrátit, dokud se vší nezbaví.

Postup jako při nakažlivé infekci

„V případě, že vši objevíme my během vyučování, bereme to jako nakažlivou infekci, zajistíme dítěti dozor a zavoláme rodičům, aby si jej vyzvedli,“ říká ředitelka 28. základní školy v Plzni Pavla Jedličková.

Ze strany rodičů se setkávají školy spíše s rozumným přístupem, narazí ale i na ty nedůsledné. „Zpravidla dítě zůstane doma dva tři dny, dokud se vši nepodaří zlikvidovat. Pokud se to ale nestane, co s tím naděláme?“ pokládá otázku Jaroslava Kuklová.

Zdeňka Vrátníková, ředitelka 13. základní školy v Plzni, se kvůli tomu občas setkává i s rozhořčenými rodiči, kteří si stěžují na to, že výskyt vší musí řešit opakovaně.

„Je to zodpovědnost všech rodičů, já můžu jen věřit, že skutečně udělají veškerá potřebná opatření,“ krčí rameny Vrátníková.