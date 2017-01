Za vraždu manželky dostal muž patnáct let vězení, sám se udal

Sedmašedesátiletý Milan A. si má trest odpykat ve věznici s ostrahou. Verdikt zatím není pravomocný, odsouzený se ihned odvolal.

„Přímý důkaz nebyl, ale k dispozici bylo velké množství nepřímých důkazů. Podle lékařských posudků se žena sama zabít nemohla, na noži byly pachové stopy obžalovaného, dopis dcerám se našel na místě,“ vyjmenoval některé z důkazů předseda senátu Martin Kantor.

Navíc i podle výpovědi obžalovaného v té době byli v bytě v době činu jen dva lidé - poškozená a obžalovaný.

Rodiče a dcery zavražděné mají dostat celkem tři miliony korun

Soud přiznal rodičům zavražděné milion korun odškodného, po milionu korun má muž zaplatit i oběma dcerám.

Vražda se v bytě v Sokolově stala loni v únoru. Podle obžaloby Milan A. bodl svoji o třicet let mladší ženu nožem do hrudníku a do bederní krajiny, a to celkem pětkrát. „Masivní krevní ztráta vedla k její smrti,“ stojí ve spisu.

Milan A., jehož identitu nelze zveřejnit kvůli ochraně dvou nezletilých dcer zemřelé, tvrdí, že manželku nezavraždil. Avšak zároveň připouští, že osudného odpoledne kromě jich dvou v bytě nejspíš nikdo jiný nebyl. Po vraždě odjel s dětmi do Německa, kde se udal.