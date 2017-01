Po letech přišla změna. Plzeň opravuje a obsazuje volné byty

Zdá se to jako samozřejmost, ale roky to v Plzni běžné nebylo. Znamenalo to mnoho prázdných bytů. Zvláštní kategorii představovaly velké byty s plochou nad 90 metrů čtverečních především v centru města, které byly neobsazené a radnice si s nimi nevěděla rady.

Až v tomto volebním období, tedy po roce 2014, se začala situace výrazněji měnit. Dřív k tomu zřejmě chyběla především politická vůle.

„Opravujeme byty, které se uvolňují a zhruba 230 jich je již dokončených, opravují se nebo se některé už i nabízejí. Tohle množství bytů budeme schopni do poloviny roku 2017 pronajmout,“ prohlásil radní pro bytovou oblast David Šlouf z ODS.

Když před dvěma roky nastupoval do funkce, mělo město zhruba čtyři stovky neobsazených a nepoužitelných bytů.

„Teď nám jich k vyřešení zbývá zhruba sto padesát. Letos se konečně povedlo dosáhnout toho, že počet opravených bytů je větší než počet neopravených. Saldo se nám už nezvyšuje o stovku za rok jako dřív, ale naopak se začalo snižovat. Souvisí to s tím, že na rekonstrukce dáváme víc peněz,“ uvedl David Šlouf.

Vedoucí bytového odboru magistrátu Zdeněk Švarc řekl, že ve srovnání s předcházejícími roky město na opravy a úpravy bytů letos dalo mimořádnou sumu. „Bylo to i díky letošnímu mimořádnému přídělu zhruba patnácti milionů,“ sdělil.

Radní Šlouf upozornil, že i v příštím roce půjde na opravy volných bytů víc peněz. „Využijeme navíc například přibližně 25 milionů korun z prodeje domů, které byly ve špatném stavu. Vytipované domy se daří prodat. Zřejmě jsme se trefili do období, kdy takové nemovitosti není problém prodat za cenu třeba i o 40 procent vyšší, než byl znalecký dohad. Je vidět, že se oživil trh a je zájem nakupovat a investovat do budov,“ říká.

Podle Davida Šloufa oprava jednoho nevyužitého městského bytu stojí 150 až 200 tisíc korun. Předpokládá, že ze zmíněných 25 milionů bude možné opravit zbývajících přibližně 150 prázdných bytů. Ty, které jsou opravené, radnice obsazuje velmi rychle.

„Tomu pomáhá skutečnost, že je nabízíme prostřednictvím internetového portálu,“ uvedl Zdeněk Švarc. Byty se sníženou kvalitou, kde platí menší sazba nájemného, město přiděluje sociálně slabším lidem.

Plzeň má nyní 3100 městských bytů. Zhruba čtyři stovky jsou ale v domech určených například k demolici nebo k prodeji.

Dalších 473 bytů má město v nových domech na Sylvánu, kde by se měly začít v příštím roce nabízet k prodeji. „A ve vedení města máme dohodu, že výtěžek z prodeje bytů na Sylvánu město použije na stavbu bytů pro seniory, zdravotně postižené nebo samoživitele s dětmi v oblasti Zátiší,“ sdělil Šlouf.

Některé velké byty rozdělí na menší

Radní pro bytovou oblast předpokládá, že z prodeje bytů město získá postupně kolem 140 milionů korun. A v lokalitě Zátiší se plánuje v několika etapách výstavba celkem 195 bytů v 18 bytových domech. Náklady na projekt jsou odhadovány na přibližně 330 milionů korun.

Základní nájemné v městských bytech je 82,1 korun za metr čtvereční. V bytech zvláštního určení, které slouží například seniorům nebo invalidům, je maximální sazba 50 korun za metr čtvereční.

Ještě před dvěma roky mělo město celkem 670 nevyužitých bytů. Zhruba čtyři stovky z nich si radnice chtěla ponechat a ostatní byly v domech určených k prodeji nebo k demolici.

Sto neobsazených velkoplošných bytů bylo v centru. Nyní jich je prázdná jen zhruba polovina. „Podařilo se nám zhruba padesát velkých pronajmout. Tomu jsme pomohli například tím, že jsme nabízeli lidem vizualizace, jak by byt vypadal po úpravě. Dál plánujeme, že s pomocí dotací některé velké byty rozdělíme na menší a poskytneme je například klientům neziskových organizací. Nabízíme je institucím, které se starají o zdravotně postižené nebo o mladé odcházející z dětských domovů,“ vysvětlil Šlouf.

Radní tvrdí, že chce do konce volebního období dosáhnout toho, aby měla Plzeň nevyužitých městských bytů zanedbatelné minimum. „A pak by se radnice mohla zaměřit na opravy fasád městských domů,“ konstatoval.