Vlk podřimuje a mláďata zlobí. Šumavská smečka připomíná lidskou rodinu

Ve vlčím výběhu u návštěvnického centra v Srní natáčí kamera život smečky už několik měsíců a za tu dobu mají vědci mnoho hodin materiálu.

„Alfa samec dostal za úkol malé ohlídat. Místo toho si ale lehl na kámen a usnul. Vlčata pod dozorem nemá,“ popisuje jednu ze scén vedoucí návštěvnického centra Jiří Kec.

A malé šelmy nepozornosti „hlídače“ hned využijí. „Zdá se, že mají zakázáno vylézt na vysoký pařez. Vlče se podívá na tátu, když vidí, že spí, pokyne bráchovi. Jedno vlče v pařezu ucítí něco od masa, zřejmě ponravu. Je ale trochu nemehlo, a tak zakopne a spadne z pařezu. Rána vzbudí tátu. Ten se nejdříve protáhne, a když vidí, co se stalo, zavolá si k sobě provinilce. A jako správný táta od rodiny, když se něco přihodí, odvede dětičky k mamince,“ říká Jiří Kec.

Kamera ve výběhu zachytila spoustu zajímavých okamžiků a přispěla i k vysvětlení některých pravidel, podle nichž vlci žijí.

Například se podařilo odhalit, jakým způsobem ve smečce přistupují k potravě. „Mnoho lidí si myslí, že to u nich je tak, kdo si co urve. Ukazuje se, že je to velký omyl. Všechno má svůj přesný řád,“ konstatuje Kec.

Ve výběhu si vlci sami lovit nemohou. Maso jim nosí zaměstnanci národního parku. Jako první jde k potravě alfa samec. Prověřuje ji i okolí, zda někde nejsou například pasti.

„Je schopen kolem kroužit třeba i dvě hodiny, dokud si není jistý. Pak může smečka hodovat. Pokud má alfa samice mláďata, má přednost u žrádla. Poté pustí alfa samec k potravě ostatní členy smečky. Dělá vlčici takového ochránce. Když se nají i ona, pustí k jídlu ostatní,“ popisuje Jiří Kec.

Brzy na řadu přicházejí i mláďata. Právě kvůli jejich výchově se vlci sdružují do smeček. Mláďata jsou rozdělena od nejslabšího po nejsilnější, které má právo se jít najíst jako první.

„Vlci jsou velmi chytří. Mají třikrát větší mozek než psi. Hodně rychle se učí. To je vidět i na scéně, kdy jde mládě k potravě. Přesně se snaží napodobit to, co dělal starší vlk. Také je obezřetné,“ podotýká Jiří Kec.

Zajímavostí je také podobnost chování s našimi domácími mazlíčky, psy. Ti jsou vlastně potomky vlků. A je to znát.

„Podařilo se nám vysvětlit falešnou březost u fen. Máme zdokumentováno, že nejstarší samička mezi vlčaty pomáhá samici, která má mladé, s jejich výchovou. Dokonce jim někdy dává i své mléko. Sama se tak připravuje na mateřství,“ vysvětluje Jiří Kec.

Unikátní záběry ze života vlčí smečky mohou lidé vidět během komentovaných prohlídek, které se v návštěvnickém centru konají.

Ve výběhu v současnosti žije sedm velkých vlků a čtyři vlčata. Návštěvníci je mohou pozorovat z lávky, která se nachází vysoko nad terénem.