Elektronické náramky nevyřeší problém přeplněných věznic, řekl ministr

Ministr Robert Pelikán se v Plzni zúčastnil otevření nových cel, které vznikly z nevyužívaných prostor, jež dříve sloužily nemocným (psali jsme zde).

„Ze všech výběrových řízení, která dosud byla na monitorovací elektronické náramky, jsme teď nejblíže cíli. Uchazečů o dodání náramků je šest se čtyřmi různými technologiemi,“ řekl ministr Robert Pelikán během návštěvy v Plzni.

Pokud několikrát zrušený tendr na dodavatele technologie a samotných náramků skončí v prvním čtvrtletí letošního roku, ministr předpokládá, že v první vlně rezort spravedlnosti nakoupí až dva tisíce hlídacích elektronických náramků.

„Je to odhad toho, co by se mohlo využít. Náramky neplánujeme kupovat na sklad, ale nejprve několik stovek, a pak je budeme dokupovat podle toho, jak budou soudci tyto tresty ukládat. Zkušenosti z ciziny jsou takové, že asi rok trvá, než si soudci zvyknou, že mohou takové tresty ukládat, osahají si tuto možnost a začnou je ukládat více,“ vysvětlil Pelikán.

Domácí vězení nyní soudy ukládají jen výjimečně

Čeští soudci tresty domácího vězení ukládají už nyní, ale pouze výjimečně právě kvůli tomu, že nad odsouzenými není trvalý dohled. Jen namátkově je kontrolují pracovníci probační a mediační služby.

Někdy odsouzeného kontrolují třeba opakovaně za jednu noc, a pak několik dnů třeba nepřijdou vůbec. Na Plzeňsku dostal trest domácího vězení v minulosti muž, který boural opilý. Mohl vykonávat svoji práci, ale večer musel být doma a nesměl pít alkohol. Když chtěl pracovat mimo domov o víkendech, musel se pracovníky probační a mediační služby dopředu domluvit, a ti jej mohli kontrolovat i v práci.

Podle ministra spravedlnosti ale ani elektronické sledovací náramky nesníží přeplněnost českých věznic. „Významný vědec z vysoké školy ekonomické se i se svým týmem už roky věnuje modelování vězeňské populace. Jejich predikce v práci využíváme. Bohužel z nich vyplývá, že ani po započtení efektu elektronických náramků nebudou počty vězněných klesat. Naopak, budou stoupat,“ vysvětlil Pelikán.

Ve věznicích je nad limit zhruba tisícovka osob

Upozornil, že pořád ještě dobíhá vliv nového trestního zákoníku, který zpřísnil sazby za bagatelní trestnou činnost, jíž je nejvíce. Dalším vlivem je podle něj efektivnější práce policie, které se daří lépe odhalovat trestnou činnost a odsouzené je třeba někam umístit.

Ve věznicích v celé České republice je dohromady 22,5 tisíce obviněných a odsouzených. To je asi o osm procent víc, než je jejich schválená kapacita, zhruba to představuje tisíc vězňů nad limit.

Podle šéfa vězeňské služby Petra Dohnala je ve věznicích stejně lidí, jako před poslední velkou amnestií na začátku roku 2013. Tu tehdy vyhlásil končící prezident Václav Klaus. V jejím důsledku předčasně opustilo věznice asi sedm tisíc osob. Ve věznici v Plzni je nyní téměř o 15 procent víc vězňů, než kolik by v ní mělo být.