Věřitel sekl dlužníka mačetou. Vyvázl s podmínku, zbraň propadne státu

„Obžalovaný byl odsouzen k podmíněnému tříletému trestu s pětiletou zkušební dobou. Soud také rozhodl o propadnutí mačety,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Plzni David Ungr.

Peter Vespremi před soudem potyčky s krajanem a jeho zranění velice litoval.

K potyčce mezi oběma Slováky došlo loni v listopadu v Plzni. Dlužník Roman H. šel na návštěvu za kamarádem, který ale bydlel ve stejném bytě jako Vespremi.

Jenže v té době byla mezi oběma cizinci napjatá atmosféra. Kvůli penězům.

„Byl jsem jediný, kdo Romanovi půjčil, když přišel o práci. Když začal vydělávat, slíbil, že mi peníze vrátí. Z první výplaty jsem se jich nedočkal. Po další výplatě mi vzkázal, že to zase nevyšlo. Nakonec mi poslal SMS zprávu, ve které bylo: Kdo si počká, ten se dočká. Vybuchl jsem. Vzkázal jsem mu, ať se mi vyhýbá, jinak že mu rozbiju držku,“ prohlásil před soudem Vespremi.

Roman H. přišel do bytu v době, kdy měl Vespremi ve svém pokoji návštěvu a trochu popíjeli.

Vespremi otevřel vstupní dveře do bytu a už v chodbičce bytu došlo k potyčce. Roman H. pak na policii uvedl, že mu bylo jasné, že jej Vespremi zbije.

„Peníze jsem mu nevracel, protože jsem věděl, že je nepotřebuje. Něco řekl a dal mi rány pěstí. Mluvil o tom, že ho tahám za nos. Stáhl mě na zem a kopal do mě, trvalo to asi 10 minut. Řekl jsem mu, že za 500 korun to už snad stačilo, že nemůžu marodit. Na to mi řekl, abych se svlékl, že od nich půjdu nahatý. Chtěl, abych ještě ten večer přinesl dlužné peníze,“ uvedl na policii Roman H.

Nešlo o peníze, ale o princip, tvrdí obžalovaný

Potom prý odešel Vespremi do pokoje a vrátil se s mačetou. Sekl s ní a dlužníka rána zasáhla do hřbetu ruky. Přeťala mu dvě šlachy k prstům. Kdyby nepodstoupil chirurgický zákrok, nebyl by už schopný napřímit prostředník a prsteník, uvedla v obžalobě státní zástupkyně.

Soudce výpověď Romana H. četl pouze ze spisu, protože poškozený nepřebírá poštu a k soudu ve stanovený čas nepřijel k soudu.

Peter Vespremi vysvětloval, že mačetou chtěl Romana H. jen postrašit, ne mu s ní ublížit. Řekl, že s ní chtěl dlužníka jen plácnout naplocho. „Tady už nešlo o peníze, ale o princip. Lituji toho, co se stalo,“ prohlásil Vespremi.

Půlmetrová zbraň byla podle jeho slov dárkem pro mámu, která se stará o velké pozemky.

Vespremimu hrozilo až 12 let vězení. Kromě podmíněnému trestu mu soud také nařídil, aby se po dobu podmínky vyhýbal pití alkoholu.

Rozsudek není pravomocný.