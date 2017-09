Kulturní sezonu v Plzni odstartuje průvod divadelníků Vendelín

Hlavní body programu 15.00 Sraz účastníků v Mlýnské strouze

16.00 Zahájení průvodu

16.35 Kapela FOLIGNO

Scéna A:

16.45 Zahájení programu na náměstí Republiky

16.55 Plzeňská filharmonie

17.10 Muzikál DJKT

Scéna B:

17.20 Divadlo Alfa

Scéna A:

17.55 Pluto

18.20 Plzeňský dětský sbor

18.35 Balet DJKT

18.45 Pilsner Jazz Band

18.55 Zakončení akce

Průvod Vendelín, nazvaný podle legendárního herce a dlouholetého ředitele plzeňského divadla na počátku 20. století Vendelína Budila vyrazí do ulic Plzně již počtvrté. Ozvláštní jej žongléři a akrobaté.

Pomyslné žezlo přebírá letos z rukou Martina Stránského dlouholetý člen plzeňské činohry, dramatik, scénárista a režisér Antonín Procházka a bude to právě on, kdo se letos převtělí do podoby Vendelína Budila.

Sraz účastníků průvodu bude v 15 hodin v Mlýnské strouze.

Odtud v čele s Vendelínem Budilem a jeho osmi Múzami vyrazí v 16 hodin do sadového okruhu.

Pokračovat bude až na náměstí Republiky. Zde v 16.45 začne doprovodný program.

Vystoupení pro veřejnost připravil baletní a muzikálový soubor Divadla J. K. Tyla, Plzeňská filharmonie, Divadlo Alfa, Divadlo Pluto, Plzeňský dětský sbor, Step by step studio či Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku. Program skončí v 19 hodin. Hlavním organizátorem je Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Průvod Vendelín. (3. září 2015)