Soud se zabývá vejcem z betonu. Plzeň zaplatila jen část, že je malé

Město mělo firmě Hochtief za betonovou skulpturu zaplatit více než šest milionů korun, dosud ale uhradilo jen 4,6 milionu. Zbylých asi 1,8 milionu odmítá zaplatit s odůvodněním, že dílo není vyrobené podle zadávací dokumentace.

„Vejce je mnohem menší, než podle dokumentace a vizualizací mělo být,“ odmítá žalobu právní zástupkyně města.

Město původně argumentovalo tím, že vejce je oproti zadání menší o čtvrtinu. Po přeměření laserovými snímači údaj upravilo - tvrdí, že je menší dokonce o více než polovinu.

Neměla to být kulička před divadlem, říká právnička města

„Podle původních propočtů měl být objem vajíčka 48,1 metru krychlového, při měření bylo zjištěno 20,4 metru kubického. Tudíž rozdíl je 27,7 metru kubického,“ citovala soudkyně ze závěrů měření.



Město jako důkaz nově do spisu založilo aktuální fotografii, jak je vejce velké v poměru k divadelní budově, a k tomu obrázek z vizualizace, jak měl poměr původně vypadat.



„Statutární město Plzeň zhmotnilo svoji představu v projektu. Řeklo, jaké divadlo se mu líbí, konzultovalo to s projektantem. Vajíčko mělo mít rozměry uvedené ve výkresu. Město si vybralo zhotovitele, který ale vytvořil vajíčko menší o 58 procent. Z pohledu investora to vypadá tak, že dostal něco, co nechtěl. Neměla to být kulička před divadlem. Mělo to být něco, co výrazně vyčnívá,“ uvedla právní zástupkyně radnice.

Právní zástupce Hochtiefu Tomáš Běhounek tvrdí, že konečné rozměry díla vycházely z dokumentace, kterou firma od investora dostala. Podobu díla konzultovala i s hlavním architektem projektu Vladimírem Kružíkem.

Původně mělo být vejce pokryté zrcadlovou plochou

„Protože v dokumentaci byly rozpory, dotázali jsme se architekta, aby upřesnil, jak má být vajíčko provedené. My jsme jej nezhotovili dle své libovůle. Podle našeho názoru je provedeno v souladu se smlouvou o dílo,“ prohlásil Běhounek.

Stavební firma argumentuje, že v takzvaném výkazu výměr byly jen orientační rozměry skulptury. Přitom tento dokument byl podle Běhounka podkladem při řízení pro stanovení ceny, za jakou jsou schopni vejce vyrobit.



Město tvrdí, že se stavitel měl držet výkresové dokumentace a vše konzultovat s městem jako investorem. „Mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr neexistuje rozpor,“ tvrdí právnička zastupující město.



Že vejce umístěné před divadlem není podle jeho představ, potvrdil pro ČTK v září 2014 před otevřením Nového divadla i architekt Vladimír Kružík.

„Původní myšlenka byla, že ho pokryjeme zrcadlovou plochou. Lidé už by si tak na divadlo začali hrát před vstupem, zrcadlový obraz by je vybízel k zastavení, ke hře. Nakonec jsme ho realizovali v pohledovém betonu,“ uvedl tehdy Kružík.

Soud zatím ve sporu nerozhodl, jednání je odročeno na neurčito.