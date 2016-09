Úsekové radary v Plzni fungují už rok, řidiči dali za pokuty tři miliony

Radary sledují asi 600 metrů dlouhý úsek výpadovky na Most v Plzni-Bolevci, kde je povolena maximálně padesátikilometrová rychlost.

Za poslední rok se v úseku mezi křižovatkami se Studentskou a Okounovou ulicí nestala vážná nehoda. I lidé, kteří v měřeném úseku přecházejí na semafory řízených přechodech potvrzují, že auta teď jezdí pomaleji. „Úsekové měření má smysl, rok ostrého provozu to ukázal,“ řekl vedoucí odboru bezpečnosti plzeňského magistrátu Aleš Průša.

Kamery propočítávající průměrnou rychlost aut mezi počátečním a koncovým bodem měření odhalily za rok 4700 příliš rychlých řidičů, téměř všem odešly výzvy k zaplacení pokuty. Tři čtvrtiny z nich už zaplatily.

I když začátek a konec měřeného úseku na silnici ohraničují příčné bílé čáry, a městská policie vedle silnice i nadále ponechává velké tabule upozorňující na měření, část řidičů je stále ignoruje. Pak se diví, když jim domů přijde jedna z nejdražších fotografií v životě.

Krátce po začátku měření zaznamenávaly kamery v průměru pětadvacet až třicet přestupků denně. V současné době je to kolem třinácti.

Systém příliš rychlá auta zaznamená a údaje k řešení přestupků automaticky odesílá. Aplikace dokonce pohlídá, zda motorista zaplatil v termínu vyměřenou pokutu, nebo zda se má jeho případ předat k dalšímu řízení, v krajním případě až k jejímu vymáhání.

Další radar by mohl být na třídě Edvarda Beneše

Podle Aleše Průši odborníci tipují další místa, kde se může úsekové měření v Plzni v budoucnu objevit. „Prioritou je bezpečnost. Viděl bych to v místech frekventovaných přechodů pro chodce nebo u velkých škol, poblíž kterých jsou rušné komunikace. Mohla by to být například třída Edvarda Beneše u areálu nemocnice,“ uvedl Průša.

Plaskou třídu, kde úsekové měření funguje rok, vybrala jako rizikový úsek policie. Volba na ni padla kvůli velkému pohybu lidí, protože je tu jeden z přestupních uzlů mezi městskou hromadnou dopravou a meziměstskými autobusovými linkami.

Z měření běžnými radary navíc vyplynulo, že tu hodně šoférů překračovalo povolenou rychlost.