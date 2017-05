Soud otevřel případ ukradené tržby, obžalovaný je hledaný Iráčan

Abdullah Hussein si do Česka zajel z uprchlického tábora v německém Viechtachu loni 8. ledna. Podle spisu ho do nočního klubu ve Folmavě doprovázeli další dva muži. Ze šuplíku na baru tam pak ukradli peněženku s tržbou.



„Volala mi barmanka, že jí ukradli peníze. Bydlím vedle, okamžitě jsem běžel do lokálu. Barmanka říkala, že si potřebovala odskočit, peněženku proto dala do šuplíku. Hned mi řekla, že asi ví, kdo to udělal. Mluvila o třech mužích, kteří jen stáli u baru a koukali. Pak jsem se díval na záznam z bezpečnostní kamery a tam bylo vše vidět. Video jsem dal policii,“ popsal u soudu německý provozovatel nočního podniku Johan B.



Podle něj zloděj využil situace, kdy si barmanka odskočila a její kolega byl chvilku za rohem. Vzápětí trojice běženců z baru zmizela, nasedla do taxíku a nechala se odvézt do Německa.



Po Iráčanovi pátrá policie v celé Evropě

Okradená barmanka šéfovi řekla, jaká taxislužba trojici nejspíše odvezla. „Volali jsme taxislužbě a ptali se, jestli vezou tři cizince. Přímo s taxikářem pak volala barmanka. Tlumočila mu, že jestli veze ty tři muže, ať se okamžitě otočí. V té době už byli v Německu. Při otáčení jeden z pasažérů z auta vyskočil. Proto jsem kontaktoval i německou policii,“ líčil Johan B.



Tím, kdo z auta vyskočil, byl právě Hussein. Němečtí policisté ho našli asi po hodině v příhraničním městečku Fürth im Wald, když se snažil schovat v křoví. Našli u něj 1600 euro, tedy asi 43 tisíc korun.



Soud chtěl vyslechnout i oba Husseinovy společníky. Předvolání se však z německého uprchlického tábora vrátilo jako nedoručitelné. „Požádáme o prověření, jestli se ještě zdržují v Německu,“ uvedl soudce. V případu zatím nerozhodl, hlavní líčení bude pokračovat v létě.

Po Abdullahu Husseinovi, který je už déle než rok na útěku, pátrá policie v celé Evropě. Podle záznamů je mu dvacet let, ale jeho skutečný věk může být úplně jiný. Za krádež tržby v nočním podniku mu hrozí až dva roky vězení.