Proti divočákům v Borském parku zřejmě zabraly ultrazvukové plašiče

První sérii sedmadvaceti plašičů instalovala v části parku Správa veřejného statku města Plzně (SVS) koncem minulého roku. Byla to mimo jiné reakce na skutečnost, že divočáci postoupili dál směrem ke konečné tramvají a rozryli i největší pobytovou louku s uměle zavlažovaným trávníkem.

Prasata přitom chodí do parku už několik roků. Loni i letos už zde lidé dokonce narazili na bachyně v doprovodu mláďat.

Petr Kuták ze SVS je přesvědčen, že se nová zařízení osvědčila. „Poškození historické části parku divočáky se projevilo na podzim, a pak jsme je nechali instalovat. Od té doby se nic nového neobjevilo. Teď necháme trávníky opravit a doufám, že už to v budoucnu nebude nutné. Mohlo by to fungovat,“ řekl Kuták.

Rekultivace trávníků se ovšem bude týkat především ploch v centrální části parku. „Není to úplně levná záležitost a další části parku zatím nejsou chráněné,“ sdělil Kuták.

Dosud instalovaných 27 ultrazvukových plašičů stálo zhruba 400 tisíc korun. Petr Kuták se domnívá, že po definitivním vyhodnocení účinnosti zařízení by se mohlo zvážit pořízení dalších. Ty by se instalovaly jen na nejcitlivější místa.

Nyní očekává, že se divočáci v parku několik měsíců budou objevovat jen málo. „Oni migrují a nejkritičtější to bývá na podzim a přes zimu,“ vysvětlil.

Divoká prasata se na okrajích Plzně pohybují často podél řek a chodí například až pod lesopark Homolka k vodárně.

Zaměstnanci SVS už kvůli tomu nechali před časem natáhnout elektrické ohradníky podél plotu Luftovy zahrady na pravém břehu Radbuzy.

„Divočáci se do zahrady dostávali i přes plot. I elektrické ohradníky se pak ale musely opravovat, protože se přes ně divočáci pokoušeli projít,“ konstatovala Hana Hrdličková ze SVS.