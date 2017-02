Útočníci zbili před ubytovnou muže, jeden pak demoloval služebnu policie

Potyčka se odehrála v Bendově ulici kolem 15. hodiny, co bylo její příčinou policisté neupřesnili. Podle serveru krimi-plzen.cz se dva útočníci vrhli na muže, který stál před ubytovnou a pískal na někoho v okně.

„Dva muži ve věku pětadvacet a dvacet let fyzicky napadli šestadvacetiletého muže, kterého rukama tloukli do různých částí těla a následně i kopali. Pokračovali i poté, co poškozený spadl na zem,“ popsala mluvčí plzeňské policie Veronika Hokrová.

Agresoři napadeného nechali být, až když ho začal bránit další, osmadvacetiletý muž. Poškozený podle policie vyvázl se zraněným nosem a musel ho ošetřit lékař.

Oba agresory, z nichž mladší je Polák, záhy zadržela policie.

Jeden z útočníků byl vulgární a agresivní, a skončil proto s pouty na rukou. I na služebně pak v řádění pokračoval a ničil i zařízení místnosti.

Pětadvacetiletého muže obvinili policisté z pokusu o ublížení na zdraví, z výtržnictví, vyhrožování a násilí proti úřední osobě. Polák se bude zpovídat z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví.

Případ dále vyšetřují kriminalisté. „Další informace s ohledem na probíhající trestní řízení poskytovat nebudeme,“ doplnila Hokrová.