Počty turistů v Plzni jsou stále vysoké, přijíždějí Němci i Korejci

Zatímco loni se v prvním pololetí ubytovalo v Plzni 119 480 hostů, letos jich bylo ještě o 99 víc. Nárůst turismu v souvislosti s loňským titulem Evropské hlavní město kultury (EHMK) byl přitom mimořádný.

„Třeba v Lille, které bylo EHMK v roce 2003, došlo k tomu, že v roce následujícím přijelo turistů ještě více. Chtěli si užít město takové, jaké opravdu je, ve větším klidu a pohodě,“ nabízí vysvětlení šéf společnosti Plzeň 2015 Jiří Suchánek.

Kdo jsou turisté v Plzni V prvním pololetí roku 2016 navštívilo Plzeň 119 579 turistů, o 99 více než v prvním pololetí loňského roku. Podle informací Českého statistického úřadu bylo z tohoto počtu 46 148 lidí z Česka, zbytek pocházel ze zahraničí. Domácích hostů zhruba o 5 procent ubylo, těch ze zahraničí je naopak přibližně o 5 procent více než ve stejném období loňského roku. Počet přenocování dosáhl za prvních šest měsíců téměř 220 tisíc, zhruba o pět tisíc méně než za stejné období loňského roku.

Nejvíce zahraničních turistů přijelo z Německa (téměř 31 tisíc) , druhou nejpočetnější skupinou jsou Korejci (4,4 tisíce), Slováci (4,2 tisíce) a Číňané (cca 3,2 tisíce). Oproti loňsku ubylo hostů z Rakouska.

ČSÚ eviduje pouze turisty ubytované v oficiálních ubytovacích zařízeních, oproti tomu signální data z mobilů dokáží zachytit i turisty nocující v soukromí nebo jednodenní návštěvníky. Naměřené hodnoty zahraničních turistů jsou za 1. pololetí téměř shodné s ČSÚ, počty domácích turistů jsou podstatně vyšší.

Je si ale vědom toho, že svou roli může hrát i změna bezpečnostní situace v Evropě, kvůli níž lidé volí jiné destinace než dříve. „Nicméně je vidět, že Plzeň se otevřela. Myslím si, že by k nárůstu mohlo docházet i dále,“ míní Suchánek.

Netají se přitom tím, že i jeho samotného počty turistů v letošním roce překvapily.

Podle náměstka primátora Martina Baxy je změna patrná na první pohled. „Pamatuju si Plzeň před rokem 2014, kdy spatřit tu o víkendu zahraničního turistu bylo téměř nemožné. Teď je to jiné. Turismus je stále vysoký, žije to na zahrádkách,“ pochvaluje si Baxa.

Připomíná, že ve většině měst, která byla dočasně držitelem titulu EHMK, k poklesu turistů došlo. „U nás se podařilo nastavený trend udržet. Uvidíme, zda se to podaří i do budoucna. V každém případě chceme dělat cílené kampaně,“ naznačuje Baxa a dodává, že příští rok by měl být zaměřený na rodinnou turistiku.

„Počítáme s tím, že se návštěvnost bude odvíjet od toho, jak budeme my sami aktivní a jaké produkty budeme schopni nabídnout,“ říká Martin Baxa.

Oproti loňsku se turisté mírně proměnili. Ubylo návštěvníků z Rakouska, naopak i nadále přibývá těch z jihovýchodní Asie.

„Největší položkou v portfoliu zahraničních hostů jsou tradičně Němci. Letos jich za první pololetí přijelo 30 911. Rozdíl oproti loňsku činí jenom minus šest osob, což je opravdu výborný výsledek,“ sdělila už dříve Kristina Štěpánová z organizace Plzeň - Turismus.

„Zatímco loni bylo plné město skupin turistů, letos přijíždějí častěji turisté individuálně,“ přidává další postřeh Jiří Suchánek.